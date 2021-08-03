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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:15
#4726
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Цитата:
drakon:
А почему, орда - золотая?...


Назывались Золотая Орда, Ак Орда и.т.д. тюркские названия, не монгольская Орда же. Историки пишут, что тюрки ассимилировали монгол и вся знать говорила на тюркском языке. Земли Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками. Территория современного Казахстана тоже туда входит. В 13 веке Дешт-и-Кипчак завоевали монголы и он стал ядром улуса Джучи Золотой Орды. (1424-1480г.).
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:20
#4727
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Цитата:
abaika95:
300 лет какие-то кочевники из степи собирали дань с важного народа

Ну и кто тут из нас любитель халявы :lol: :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:20
#4728
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Что то, казахи тут не - упоминаются.
Значит небыло их. Сами себя - придумали?... :lol: :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:24
#4729
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Цитата:
abaika95:
Просто повезло В России рубль рухнул в 2014 Вот скупкой Дешёвых квартир и машин занялись

А тут кто любитель халявы?))
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:37
#4730
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Цитата:
drakon:
Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?...


Такой большой и в сказки и мифы верите. Скажите ещё как некоторые, что Ленин нарезал границы и казахов придумал, никакой Половецкой степи не было.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:41
#4731
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Цитата:
Kairat stayer:
Половецкой степи не было.

Половецкая может и была.
А Великой - небыло.
Кто - придумал её?... :lol: ;-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:43
#4732
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Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть. Может быть "академики" подскажут????)))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8894
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:47
#4733
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Цитата:
maxsaf:
Ну и кто тут из нас любитель халявы

Важный народ конечно же)).
По фамилиям же видели))
А дань собирать тоже надо уметь так-то
Важный народ один раз решил не платить
Даже маленький отряд мятежника мамая побил
А потом пришел хан Тохтамыш и спалил Москву)).
Платить надо во время))Цитата:
maxsaf:
А тут кто любитель халявы?)

Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл))
А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))
Цитата:
drakon:
Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?

Согласен
Ни один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной Германии
Так что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:47
#4734
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Цитата:
гражданин СССР:
Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть.

Что, тенге не видел?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8894
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:49
#4735
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Цитата:
гражданин СССР:
Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть. Может быть "академики" подскажут???

А зачем кочевникам деньги?
Рабами брали
Из России
Вот у узбеков и надо спрашивать куда они валюту девали потом после покупки у степняков
В Иран говорят толкали
Аферисты
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:56
#4736
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Цитата:
drakon:
Что, тенге не видел?...

Даааа... Далёкий 1993 год... Как давно это было
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:57
#4737
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Что-то там балалайка старается.... Не успевает..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:03
#4738
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Цитата:
abaika95:
Так что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!

Попросят, вернём... :lol: ;-) :-o
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:09
#4739
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Цитата:
abaika95:
выйграл

Выйграли гуманойд с рептилойдом, майнящие биткойн на андройде
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:11
#4740
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Цитата:
abaika95:
В итоге Русы жили и на севере и на юге

Значит Путин правду сказал - один народ ;-)
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