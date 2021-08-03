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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2271
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:15
Цитата:
Назывались Золотая Орда, Ак Орда и.т.д. тюркские названия, не монгольская Орда же. Историки пишут, что тюрки ассимилировали монгол и вся знать говорила на тюркском языке. Земли Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками. Территория современного Казахстана тоже туда входит. В 13 веке Дешт-и-Кипчак завоевали монголы и он стал ядром улуса Джучи Золотой Орды. (1424-1480г.).
drakon:
А почему, орда - золотая?...
А почему, орда - золотая?...
Назывались Золотая Орда, Ак Орда и.т.д. тюркские названия, не монгольская Орда же. Историки пишут, что тюрки ассимилировали монгол и вся знать говорила на тюркском языке. Земли Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками. Территория современного Казахстана тоже туда входит. В 13 веке Дешт-и-Кипчак завоевали монголы и он стал ядром улуса Джучи Золотой Орды. (1424-1480г.).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:20
Цитата:
Ну и кто тут из нас любитель халявы
abaika95:
300 лет какие-то кочевники из степи собирали дань с важного народа
300 лет какие-то кочевники из степи собирали дань с важного народа
Ну и кто тут из нас любитель халявы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:20
Что то, казахи тут не - упоминаются.
Значит небыло их. Сами себя - придумали?...
Значит небыло их. Сами себя - придумали?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:24
Цитата:
А тут кто любитель халявы?))
abaika95:
Просто повезло В России рубль рухнул в 2014 Вот скупкой Дешёвых квартир и машин занялись
Просто повезло В России рубль рухнул в 2014 Вот скупкой Дешёвых квартир и машин занялись
А тут кто любитель халявы?))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2271
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:37
Цитата:
Такой большой и в сказки и мифы верите. Скажите ещё как некоторые, что Ленин нарезал границы и казахов придумал, никакой Половецкой степи не было.
drakon:
Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?...
Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?...
Такой большой и в сказки и мифы верите. Скажите ещё как некоторые, что Ленин нарезал границы и казахов придумал, никакой Половецкой степи не было.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:41
Цитата:
Половецкая может и была.
А Великой - небыло.
Кто - придумал её?...
Kairat stayer:
Половецкой степи не было.
Половецкой степи не было.
Половецкая может и была.
А Великой - небыло.
Кто - придумал её?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:43
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:47
Цитата:
Важный народ конечно же)).
По фамилиям же видели))
А дань собирать тоже надо уметь так-то
Важный народ один раз решил не платить
Даже маленький отряд мятежника мамая побил
А потом пришел хан Тохтамыш и спалил Москву)).
Платить надо во время))Цитата:
Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл))
А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))
Цитата:
Согласен
Ни один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной Германии
Так что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!
maxsaf:
Ну и кто тут из нас любитель халявы
Ну и кто тут из нас любитель халявы
Важный народ конечно же)).
По фамилиям же видели))
А дань собирать тоже надо уметь так-то
Важный народ один раз решил не платить
Даже маленький отряд мятежника мамая побил
А потом пришел хан Тохтамыш и спалил Москву)).
Платить надо во время))Цитата:
maxsaf:
А тут кто любитель халявы?)
А тут кто любитель халявы?)
Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл))
А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))
Цитата:
drakon:
Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?
Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?
Согласен
Ни один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной Германии
Так что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:47
Цитата:
Что, тенге не видел?...
гражданин СССР:
Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть.
Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть.
Что, тенге не видел?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:49
Цитата:
А зачем кочевникам деньги?
Рабами брали
Из России
Вот у узбеков и надо спрашивать куда они валюту девали потом после покупки у степняков
В Иран говорят толкали
Аферисты
гражданин СССР:
Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть. Может быть "академики" подскажут???
Хоть бы одну историческую местную деньгу увидеть. Может быть "академики" подскажут???
А зачем кочевникам деньги?
Рабами брали
Из России
Вот у узбеков и надо спрашивать куда они валюту девали потом после покупки у степняков
В Иран говорят толкали
Аферисты
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:56
Цитата:
Даааа... Далёкий 1993 год... Как давно это было
drakon:
Что, тенге не видел?...
Что, тенге не видел?...
Даааа... Далёкий 1993 год... Как давно это было
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 19:57
Что-то там балалайка старается.... Не успевает..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:03
Цитата:
Попросят, вернём...
abaika95:
Так что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!
Так что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!
Попросят, вернём...
N
(Пользователи)
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- Сообщений:
- 199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:09
Цитата:
Выйграли гуманойд с рептилойдом, майнящие биткойн на андройде
abaika95:
выйграл
выйграл
Выйграли гуманойд с рептилойдом, майнящие биткойн на андройде
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:11
Цитата:
Значит Путин правду сказал - один народ
abaika95:
В итоге Русы жили и на севере и на юге
В итоге Русы жили и на севере и на юге
Значит Путин правду сказал - один народ
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