Отправлено: - 19:47

maxsaf:

Ну и кто тут из нас любитель халявы

maxsaf:

А тут кто любитель халявы?)

drakon:

Что то, казахи тут не - упоминаются. Значит небыло их. Сами себя - придумали?

Цитата:Важный народ конечно же)).По фамилиям же видели))А дань собирать тоже надо уметь так-тоВажный народ один раз решил не платитьДаже маленький отряд мятежника мамая побилА потом пришел хан Тохтамыш и спалил Москву)).Платить надо во время))Цитата:Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл))А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))Цитата:СогласенНи один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной ГерманииТак что возвращайте эти земли Полякам! Они законные наследники!