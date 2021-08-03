Отправлено: - 18:18

Kairat stayer:

Ничего на месте не стоит, В.В.Жириновский недавно предложил пригласить русских из Средней Азии и Украины жить на постоянной основе в России. По оценкам Жириновского, в Россию могут переехать около шести миллионов русских из Средней Азии. С Украины, по словам лидера ЛДПР, на историческую родину могут вернуться 15 миллионов человек.

Цитата:Нашему Земляку более двух лет тому назад разъяснял, он тогда говорил, что после разработки программы по приглашению русскоговорящих многие ломанутся. Согласно программе до 2024 года должны были переселить 6 млн. человек. Программа есть, но она не срабатывает, разница в том ранее приглашали русскоговорящих, а В.Жириновский предлагает переселить русских, имеет ввиду славян. По большому счету у нас в паспортах указывается национальная принадлежность, при этом в РФ нет, можно сидеть и на кухне говорит, что пигмей или ещё кто-то. Цитирую (22.06.2019 год):Кайрат стайер: Александр тема актуальна, но никакого ажиотажа на мой взгляд не наблюдается. В первом квартале текущего года обсуждали, у вас есть-же программа по переселению русскоговорящих, тогда вы поместили заметку из коммерсанта и указали, что все ломанутся (выделение 3,5 триллиона рублей, переселение от 5-10 миллионов граждан в течение 6 лет до 2024 года). Тогда лично у меня были сомнения, в части касающейся исполнения задуманного, цитирую:Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.Коммерсант: Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники “Ъ” говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 млн человек.Указывают, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тысяч, чтобы прибыло...Подробнее здесь: