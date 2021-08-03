Так диванные писаки и строят мнение исходя из того что насмотртся на этих отупляющих программах Взрослые деди и тети которые получили поверхностное советское историческое образование после распада союза даже не удосужились изучить то что в СССР не преподавали)) Ну почему-то советская историческая наука не хотела внимать школе евразийства (созданной ещё в начале 20 века русскими историками) Не хотели внимать Гумилеву с его теорией что небыло никакого ига Был вполне себе союз Золотой орды и вассальных территорий Руси Русские ратники шли в наемники к хану Прекрасно воевали даже до Китая доходили Русский ратник служивший у хана Тохты лично убил мятежного беклярбека Ногая во время гражданской войны в орде Русские князья,купцы,ремесленники знали Тюркский язык чтобы соседствовать с ордой Князья ездили в ставку к хану чтобы получать ярлыки на княжение Прям как сейчас полпреды у Путина)) Тогдашняя Русь по отношению к орде это такая современная Чечня в РФ Вроде есть в государстве а вроде и нет И миф что русские там погнали кочевников с кибитками как раз для малышей и создан Для тех кто читать не умеет а верит на слово всяким пропондонам Это тоже самое как сказать что Эстония развалила СССР так и русь повлияла на золотую орду)) Орда развалилась сама в себе Когда междусобные войны довели страну до края
Kairat stayer: При этом ведущий говорит ему вы не забывайте, что мы 300 лет жили под властью кочевников с кибитками, типа дань платили. Толстой не отрицает, мол неплохо они устроились...
Да неплохо утроилась Русь в составе орды Пока в Европе бушевали религиозные страсти,орда прикрывала Русь Чето пропондоны не любят рассказывать что Александр Невский был названным сыном хана Батыя За что и получил в помощь корпус золотородынцев для решения своих семейных вопросов на Руси)
Kairat stayer: Ничего на месте не стоит, В.В.Жириновский недавно предложил пригласить русских из Средней Азии и Украины жить на постоянной основе в России. По оценкам Жириновского, в Россию могут переехать около шести миллионов русских из Средней Азии. С Украины, по словам лидера ЛДПР, на историческую родину могут вернуться 15 миллионов человек.
Нашему Земляку более двух лет тому назад разъяснял, он тогда говорил, что после разработки программы по приглашению русскоговорящих многие ломанутся. Согласно программе до 2024 года должны были переселить 6 млн. человек. Программа есть, но она не срабатывает, разница в том ранее приглашали русскоговорящих, а В.Жириновский предлагает переселить русских, имеет ввиду славян. По большому счету у нас в паспортах указывается национальная принадлежность, при этом в РФ нет, можно сидеть и на кухне говорит, что пигмей или ещё кто-то. Цитирую (22.06.2019 год):
Кайрат стайер: Александр тема актуальна, но никакого ажиотажа на мой взгляд не наблюдается. В первом квартале текущего года обсуждали, у вас есть-же программа по переселению русскоговорящих, тогда вы поместили заметку из коммерсанта и указали, что все ломанутся (выделение 3,5 триллиона рублей, переселение от 5-10 миллионов граждан в течение 6 лет до 2024 года). Тогда лично у меня были сомнения, в части касающейся исполнения задуманного, цитирую:
Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.
Коммерсант: Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники “Ъ” говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 млн человек.Указывают, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тысяч, чтобы прибыло...
Kairat stayer: По оценкам Жириновского, в Россию могут переехать около шести миллионов русских из Средней Азии. С Украины, по словам лидера ЛДПР, на историческую родину могут вернуться 15 миллионов человек.
Относительно Украины, тоже ранее обсуждали, более двух лет тому назад. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Выше в заметке как донор отмечена Украина, раньше они были на первом месте по въезжающим в РФ, но в прошлом году Таджикистан вышел на первое место (31 000) и Казахстан на втором (26 500). Украинцы в настоящее время уезжают на временные заработки в страны ЕС, многие возвращаются к своим семьям.
Есть такие понятия сальдо миграции и миграционный прирост, разность между числом прибывших и числом выбывших за отчётный период. Теперь посмотрим официальные сведения Росстата по этой ссылке:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
Откроется раздел Демография, далее кликаем Миграция, там вторая строка Международная миграция, там-же правее кликаем экселевский файл (регламентная таблица, что нужно. Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2017 годы.
Смотрим Украину за последние 5 лет. Так в 2013 году прибыло в РФ из Украины 55 037 человек, убыло из РФ в Украину 18 626 человек. Естественный прирост составлял 36 411 человек. В 2014 году прибыло в РФ 126 819, выбыло 32 449, прирост 94 370. В 2015 году прибыло в РФ 194 180, выбыло 48 049, прирост 146 131. В 2016 году прибыло в РФ 178 274, выбыло 59 455. прирост 118 819. в 2017 году прибыло в РФ 150 182 человека, выбыло в Украину 102 491, прирост снизился до 47 691, возможно связано с безвизовом режимом в ЕС. Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.
maxsaf: Вот именно - уехали далеко не все. А значит Куат реально задолбается ну либо ситуация в корне поменяется, и кто-то или что-то спровоцирует массовый отток.
Ну Жириновского риторика поменялась, а он вхож в высокие кабинеты, ранее имперские глашатые были, а он современный. Массового оттока пока не будет, ситуация потихоньку будет меняться, она уже меняется. Недавно же заметка была, что более 7000 школ, из них более половина на гос.языке обучения. Менее 2000 на русском и более 1500 смешанные.
maxsaf: Ну раз так - то казахов выходит что вообще не было, их кто-то придумал?)
В те времена союз родов, я Аргын и предки были аргынами. Супруга из рода кипчак, тогда были и сейчас есть, неужели так трудно для понимания элементарного. Или думаете из космоса в 18-19 веках закинули инопланетяне, эксперименты проводят.
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