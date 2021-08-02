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≡ Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42076
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 02.08.21 - 20:47
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Смартфоны Apple iPhone 12 (64 Gb) разыгрывали среди привитых первым компонентом любой из доступных в области вакцин от КВИ в период с 25 июня по 1 августа. Участники акции должны быть старше 18 лет и прикреплены к любой из поликлиник области.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8885
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 02.08.21 - 20:47
#1
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Да зря на такое пошли
Мракобесы начали на этом играть
Что вот мол все средства пошли в ход чтобы убить население
До идиотов которые нюхали клей в 90ые а теперь возомнивших себя людьми с мнением не доходит что это акт агитации (как на выборах всякое раздают ради участия)
Топорной
Не продуманной но хоть что-то сделавшей
Если ради этого Айфона вакцинировались хоть 20 человек то уже успех
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
934
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 02.08.21 - 21:44
#2
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Цитата:
Розыгрыш проводили с помощью специальной программы, которая генерирует случайные числа

А как эти номера были привязаны к участникам розыгрыша? Где список победителей?
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1465
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 03.08.21 - 02:09
#3
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В Астане квартиру на кон поставили) И все равно процент вакцинирования низкий) Может вакцинированным тои разрешить?)
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
769
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 03.08.21 - 09:42
#4
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Цитата:
dandiv:
Где список победителей?

Добавили список
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11428
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 03.08.21 - 10:03
#5
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Цитата:
Змея Подколодная:
Может вакцинированным тои разрешить?)

Можно вакцинированным вообще все разришить. Полностью снять с них любые ограничения. Тогда сработает.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2210
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 03.08.21 - 10:34
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Может вакцинированным тои разрешить?)

Достаточно разрешить вакцинированым ходить без маски. Уже желающих будет много
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
769
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 03.08.21 - 11:05
#7
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Цитата:
dandiv:
А как эти номера были привязаны к участникам розыгрыша?


Как пояснили в управлении здравоохранения, розыгрыш проводили по номерам, которые вбивали в базу данных при вакцинации участников акции. Из этой базы убрали номера тех, кто не прикреплен к поликлиникам. Среди оставшихся провели розыгрыш.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1465
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 03.08.21 - 13:17
#8
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Цитата:
Достаточно разрешить вакцинированым ходить без маски. Уже желающих будет много


Недостаточно. Вы где живете? Зайдите в магазины, ТРЦ, автобусы, где Вы видели людей в масках? Максимум, на подбородке. Где то вообще не требуют. Где то хватит, чтобы болталась на ушах. Всем уже плевать на маски. Ношение оных на улице так то тоже не отменяли, сколько человек за день насчитаете в маске? Единицы на весь город.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8885
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 03.08.21 - 15:18
#9
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Цитата:
Змея Подколодная:
Вы где живете? Зайдите в магазины, ТРЦ, автобусы, где Вы видели людей в масках?

Незнаю где вы живите и в каком городе
Но как не зайду в магазины, люди в масках ходят
И не на подбородке их носят а добротно закрывают нос и рот)))
Вообще создаётся впечатление что вся истерика антиваксеров и ковиддиссидентов искусственная
Люди в городе и в масках ходят
И на пунктах вакцинации не протолкнутся
Только вот они наверно в соц сетях не сидят
Потомучто в соц сетях правит бал 3% идиотов которые в любой проблеме начинают искать подвох
В итоге и получается что какой-нибудь Зинченко ради привлечения внимания на изначальный митинг за МРТ (куда придет много мамочек) начинает также зазывать кучку антиваксеров чтобы смешавшись казалось что антиваксеров у нас дофига) а на деле нет
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
111
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 03.08.21 - 16:05
#10
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Цитата:
abaika95:
Незнаю где вы живите и в каком городе

а Вы точно из Костаная?) может из какой параллельной реальности) про пункты вакцинации не скажу (хорошо, если не протолкнутся, соблюдают меры значит), но вот люди в масках это редкое явление, даже в магазинах, тем более с закрытым носом) на автобусе за последние полгода ездил всего лишь раз, месяц назад - я один в маске был) видимо люди вообще в интернете не сидят, газеты не читают, телевизор не смотрят - поэтому про маски и не в курсе))
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