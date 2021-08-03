Цитата:
Kairat stayer:
Ладно эти диванные писаки
Так диванные писаки и строят мнение исходя из того что насмотртся на этих отупляющих программах
Взрослые деди и тети которые получили поверхностное советское историческое образование после распада союза даже не удосужились изучить то что в СССР не преподавали))
Ну почему-то советская историческая наука не хотела внимать школе евразийства (созданной ещё в начале 20 века русскими историками) Не хотели внимать Гумилеву с его теорией что небыло никакого ига
Был вполне себе союз Золотой орды и вассальных территорий Руси
Русские ратники шли в наемники к хану
Прекрасно воевали даже до Китая доходили
Русский ратник служивший у хана Тохты лично убил мятежного беклярбека Ногая во время гражданской войны в орде
Русские князья,купцы,ремесленники знали Тюркский язык чтобы соседствовать с ордой
Князья ездили в ставку к хану чтобы получать ярлыки на княжение
Прям как сейчас полпреды у Путина))
Тогдашняя Русь по отношению к орде это такая современная Чечня в РФ
Вроде есть в государстве а вроде и нет
И миф что русские там погнали кочевников с кибитками как раз для малышей и создан
Для тех кто читать не умеет а верит на слово всяким пропондонам
Это тоже самое как сказать что Эстония развалила СССР так и русь повлияла на золотую орду))
Орда развалилась сама в себе
Когда междусобные войны довели страну до края