Отправлено: - 15:08

Kairat stayer:

При этом ведущий говорит ему вы не забывайте, что мы 300 лет жили под властью кочевников с кибитками, типа дань платили. Толстой не отрицает, мол неплохо они устроились...

Цитата:Да неплохо утроилась Русь в составе ордыПока в Европе бушевали религиозные страсти,орда прикрывала РусьЧето пропондоны не любят рассказывать что Александр Невский был названным сыном хана БатыяЗа что и получил в помощь корпус золотородынцев для решения своих семейных вопросов на Руси)