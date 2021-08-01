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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 22:03
#4681
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Цитата:
abaika95:
4 квартиры есть Тебе и не снилось

____Совсем как у 112 ?! :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 23:36
#4682
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Цитата:
abaika95:
4 квартиры есть Тебе и не снилось

Это сколько же - лимонов?
Откула, столько денег?
Лоханулся, ты, абайка... :lol: :oops:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 23:43
#4683
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Цитата:
4 квартиры есть

Да вы завидный жених))))) :lol: :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 23:51
#4684
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Твой шеф, знает, про твои квартиры?... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22316
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 02:33
#4685
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Шеф, ничего не знает.
Надо сообщить генералу... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11428
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 05:39
#4686
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Цитата:
abaika95:
30 лет уже показывает Никто не умирает от этого))

30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают :lol:

Цитата:
abaika95:
Или в Рашке в рядах ряженных Казачков гой еси на митингах кричать да?))

Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 05:56
#4687
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Цитата:
maxsaf:
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально.

Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
401
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 05:59
#4688
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Цитата:
abaika95:
Завтра в Саратове таджики тебя заставят коки с лессница убирать Сразу в Самару убежишь)) Там кокить

Интеллект на уровне младшей группы детского сада :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12615
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 10:44
#4689
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Цитата:
abaika95:
То вообще плевать


против ветра, иди помойся.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 15:17
#4690
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Цитата:
drakon: Откуда - деньги, абаюшка?...
Алекс спонсор Цитата:
Гога: ____Наверное баранов продал
Нет все на месте
Все тута)Цитата:
Гога:
____Совсем как у 112 ?!

Совпадение? Не думаю)
Цитата:
drakon:
Это сколько же - лимонов? Откула, столько денег? Лоханулся, ты, абайка.

Странный вывод
Цитата:
Змея Подколодная:
Да вы завидный жених

Это для Костаная мало
Цитата:
drakon:
Твой шеф, знает, про твои квартиры?

А твой? Хотя откуда у тебя шеф)Цитата:
maxsaf:
30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают

А некоторые дожив до 60 не знают что такое вакцина)) бывают люди разные
Цитата:
maxsaf:
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально

Нет ненависти
Когда пишу про Россию в положительной конотации то она Россия
Когда какой то бред там выплывает типо стирки белья в Устюге на речке,то язык не поворачивается это Россией назвать
Рашка и есть)) хотя некоторые умудряются этими гордится
Цитата:
гражданин СССР:
Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности

Блин Гога
Одного всё-таки продам
Надо?)Цитата:
гражданин СССР:
Интеллект на уровне младшей группы детского сада

Я виноват что ваши на лестницах кокиют? А таджики их ещё учат не делать этого?))Цитата:
alex_60:
против ветра, иди помойся.

Браво!
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 15:49
#4691
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Новости канады:
Горит всё
-Полиция канады сообщила о сотнях погибших из за аномальной жары
-Дым от лесных пожаров накрыл столицу
-Более трёх тысяч человек эвакуировали в провинции британская Колумбия
И ведь каждый год одно и тоже,подготовится что-ли не могут?)
Новости Германии:
-Акимат Берлина запретил митинги ковиддиссидентов обосновав это опасностью заражения из за несоблюдения санитарных мер....
-А до этого около 600 человек задержали на митинге против санитарных ограничений в Берлине
И как обычно уже четыре человека получили ранения в результате стрельбы в том же Берлине
-27 июля в леверкузене произошел взрыв на предприятии по переработке отходов
Пять человек погибло
При СССР такого небыло конечно...
Новости России:
-В Москве создали чеченский патруль....
Они следели чтобы на лессницах не ко...шучу чтобы не бухали в парках
Но москвичам чето не понравилось
-Рейтинг доверия к путину снизился с 33% до 31% из данных опроса Левада-центр(иностранный агент)
-около 1 млн россиян потеряли свои деньги вложив в финансовую пирамиду finiko
-лавров назвал талибов вменяемыми людьми
Те же талибы
Обесточили Кабул
Обезглавили военного переводчика
Напали на офис ООН
Вменяемые люди сейчас такие))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11428
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 10:07
#4692
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Цитата:
Победителями стали: Рашида Косякова, Екатерина Леонова, Сергей Слесаренко, Ирина Бучерина, Юлия Степанова, Евгений Солодкий, Исламали Загирбеков, Зауреш Темирбаева, Данил Кухаренко и Любовь Транова.

Судя по фамилиям, Куат задолбается в Кустанайской области права качать.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8884
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 13:01
#4693
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Цитата:
maxsaf:
Судя по фамилиям, Куат задолбается в Кустанайской области права качать.

Судя по фамилиям за халявой гонятся люди определенной нации в основном)) остальные вакцинируются ради здоровья
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2261
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 14:18
#4694
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Цитата:
abaika95:
Ничего не будет Никто вас не боится особенно писающих на форуме


Ладно эти диванные писаки. Ниже по ссылке в видео на 11 мин. 30 сек. видный российский политик, депутат говорит на каком-то ток-шоу, мол ранее кочевников с кибитками погнали до нынешних границ, если надо будет ещё щей им надаём. При этом ведущий говорит ему вы не забывайте, что мы 300 лет жили под властью кочевников с кибитками, типа дань платили. Толстой не отрицает, мол неплохо они устроились...

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2261
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 14:47
#4695
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Цитата:
maxsaf:
Судя по фамилиям, Куат задолбается в Кустанайской области права качать.


Ничего на месте не стоит, В.В.Жириновский недавно предложил пригласить русских из Средней Азии и Украины жить на постоянной основе в России. По оценкам Жириновского, в Россию могут переехать около шести миллионов русских из Средней Азии. С Украины, по словам лидера ЛДПР, на историческую родину могут вернуться 15 миллионов человек.

Ранее неоднократно отмечал, что в РФ катастрофически не хватает людей, еще специальная программа есть привлечь до 2024 года 5 миллионов мигрантов толковых азиатов, ихние чинуши говорят мол свои не хотят работать и не особо компетентные (сельхозработы и строительство). Рабочих рук не хватает, если будет мало работоспособного населения, тогда экономика будет деградировать.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 03.08.2021 - 14:48]
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