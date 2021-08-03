Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...

Отправлено: - 13:20

Подразделение ДЧС задействовало 8 единиц техники, в том числе пожарный подъёмно-спасательный автомобиль, визуально на фото видно. На объекте наверняка есть назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность. В трех гидрантах должна была быть вода, оказалось только в одном, ну и объектовый пожарный расчет не работал круглосуточно или как в данном случае не в полном комплекте без водителя (начальник караула или расчёта, бойцы, водитель).



Если бы все три гидранта были рабочими, пожарные расчеты после использования воды в автоцистернах подключились бы к ним. Получилось только к одному гидранту подключились, соответственно время тушения затянулось и пожар локализован позже.