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≡ Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в костанайском мелькомбинате прокомментировали в ДЧС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42076
Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в костанайском мелькомбинате прокомментировали в ДЧС
Отправлено: 03.08.21 - 11:41
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В пресс-службе пояснили, почему пришлось подвозить воду - на территории мелькомбината есть специализированная пожарная машина, но ее не применяли, так как во время пожара не было водителя. Есть три гидранта, но в двух воды не было.
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
28
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 11:41
#1
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Авось, небось, и как-нибудь
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
891
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 12:22
#2
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Написали заголовок как будто пожарные приехали без воды и без водителя
я попался на кликбейт (
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
95
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 12:41
#3
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А разве пожарные не должны иметь свою лестницу? Причём тут мелькомбинат?
Это всё равно как прийти к стоматологу, а он говорит пациенту - У вас нет бормашины, извините ничего не получится!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
769
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 12:58
#4
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Цитата:
ladas:
Причём тут мелькомбинат?

Мы и не писали, что мелькомбинат обязан иметь лестницу. Мы писали об обстоятельствах тушения пожара. Лестницу, конечно, должны обеспечить пожарные, но воду - мелькомбинат. Тем более, что пожар на таких предприятиях особо опасен.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8884
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 13:11
#5
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Пресс служба ДЧС постеснялись бы так отвечать
Иначе получается что за этим объектом ДЧС и не Досмотрели в рамках противопожарной безопасности
А теперь ручки разводят,того небыло,сего небыло,а кто виноват? Вы же штрафы выписываете за все подряд а тут куда смотрели?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2261
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 13:20
#6
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Подразделение ДЧС задействовало 8 единиц техники, в том числе пожарный подъёмно-спасательный автомобиль, визуально на фото видно. На объекте наверняка есть назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность. В трех гидрантах должна была быть вода, оказалось только в одном, ну и объектовый пожарный расчет не работал круглосуточно или как в данном случае не в полном комплекте без водителя (начальник караула или расчёта, бойцы, водитель).

Если бы все три гидранта были рабочими, пожарные расчеты после использования воды в автоцистернах подключились бы к ним. Получилось только к одному гидранту подключились, соответственно время тушения затянулось и пожар локализован позже.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
95
Re: Машина без водителя, гидранты без воды - Ночной пожар в...
Отправлено: 03.08.21 - 13:21
#7
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Цитата:
ladas:
Кроме того, для тушения огня на крыше нужна пожарная автолестница, которой у мелькомбината нет.

???
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