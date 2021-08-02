Отправлено: - 13:17

Достаточно разрешить вакцинированым ходить без маски. Уже желающих будет много

Цитата:Недостаточно. Вы где живете? Зайдите в магазины, ТРЦ, автобусы, где Вы видели людей в масках? Максимум, на подбородке. Где то вообще не требуют. Где то хватит, чтобы болталась на ушах. Всем уже плевать на маски. Ношение оных на улице так то тоже не отменяли, сколько человек за день насчитаете в маске? Единицы на весь город.