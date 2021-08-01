drakon: Это сколько же - лимонов? Откула, столько денег? Лоханулся, ты, абайка.
Странный вывод Цитата:
Змея Подколодная: Да вы завидный жених
Это для Костаная мало Цитата:
drakon: Твой шеф, знает, про твои квартиры?
А твой? Хотя откуда у тебя шеф)Цитата:
maxsaf: 30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают
А некоторые дожив до 60 не знают что такое вакцина)) бывают люди разные Цитата:
maxsaf: Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально
Нет ненависти Когда пишу про Россию в положительной конотации то она Россия Когда какой то бред там выплывает типо стирки белья в Устюге на речке,то язык не поворачивается это Россией назвать Рашка и есть)) хотя некоторые умудряются этими гордится Цитата:
гражданин СССР: Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности
Блин Гога Одного всё-таки продам Надо?)Цитата:
гражданин СССР: Интеллект на уровне младшей группы детского сада
Я виноват что ваши на лестницах кокиют? А таджики их ещё учат не делать этого?))Цитата:
Новости канады: Горит всё -Полиция канады сообщила о сотнях погибших из за аномальной жары -Дым от лесных пожаров накрыл столицу -Более трёх тысяч человек эвакуировали в провинции британская Колумбия И ведь каждый год одно и тоже,подготовится что-ли не могут?) Новости Германии: -Акимат Берлина запретил митинги ковиддиссидентов обосновав это опасностью заражения из за несоблюдения санитарных мер.... -А до этого около 600 человек задержали на митинге против санитарных ограничений в Берлине И как обычно уже четыре человека получили ранения в результате стрельбы в том же Берлине -27 июля в леверкузене произошел взрыв на предприятии по переработке отходов Пять человек погибло При СССР такого небыло конечно... Новости России: -В Москве создали чеченский патруль.... Они следели чтобы на лессницах не ко...шучу чтобы не бухали в парках Но москвичам чето не понравилось -Рейтинг доверия к путину снизился с 33% до 31% из данных опроса Левада-центр(иностранный агент) -около 1 млн россиян потеряли свои деньги вложив в финансовую пирамиду finiko -лавров назвал талибов вменяемыми людьми Те же талибы Обесточили Кабул Обезглавили военного переводчика Напали на офис ООН Вменяемые люди сейчас такие))
abaika95: Ничего не будет Никто вас не боится особенно писающих на форуме
Ладно эти диванные писаки. Ниже по ссылке в видео на 11 мин. 30 сек. видный российский политик, депутат говорит на каком-то ток-шоу, мол ранее кочевников с кибитками погнали до нынешних границ, если надо будет ещё щей им надаём. При этом ведущий говорит ему вы не забывайте, что мы 300 лет жили под властью кочевников с кибитками, типа дань платили. Толстой не отрицает, мол неплохо они устроились...
maxsaf: Судя по фамилиям, Куат задолбается в Кустанайской области права качать.
Ничего на месте не стоит, В.В.Жириновский недавно предложил пригласить русских из Средней Азии и Украины жить на постоянной основе в России. По оценкам Жириновского, в Россию могут переехать около шести миллионов русских из Средней Азии. С Украины, по словам лидера ЛДПР, на историческую родину могут вернуться 15 миллионов человек.
Ранее неоднократно отмечал, что в РФ катастрофически не хватает людей, еще специальная программа есть привлечь до 2024 года 5 миллионов мигрантов толковых азиатов, ихние чинуши говорят мол свои не хотят работать и не особо компетентные (сельхозработы и строительство). Рабочих рук не хватает, если будет мало работоспособного населения, тогда экономика будет деградировать.
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