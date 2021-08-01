Отправлено: - 15:17

drakon: Откуда - деньги, абаюшка?...

Гога: ____Наверное баранов продал

Гога:

____Совсем как у 112 ?!

drakon:

Это сколько же - лимонов? Откула, столько денег? Лоханулся, ты, абайка.

Змея Подколодная:

Да вы завидный жених

drakon:

Твой шеф, знает, про твои квартиры?

maxsaf:

30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают

maxsaf:

Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально

гражданин СССР:

Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности

гражданин СССР:

Интеллект на уровне младшей группы детского сада

alex_60:

против ветра, иди помойся.

Цитата:Алекс спонсор Цитата:Нет все на местеВсе тута)Цитата:Совпадение? Не думаю)Цитата:Странный выводЦитата:Это для Костаная малоЦитата:А твой? Хотя откуда у тебя шеф)Цитата:А некоторые дожив до 60 не знают что такое вакцина)) бывают люди разныеЦитата:Нет ненавистиКогда пишу про Россию в положительной конотации то она РоссияКогда какой то бред там выплывает типо стирки белья в Устюге на речке,то язык не поворачивается это Россией назватьРашка и есть)) хотя некоторые умудряются этими гордитсяЦитата:Блин ГогаОдного всё-таки продамНадо?)Цитата:Я виноват что ваши на лестницах кокиют? А таджики их ещё учат не делать этого?))Цитата:Браво!