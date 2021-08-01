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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 22:03
Цитата:
____Совсем как у 112 ?!
abaika95:
4 квартиры есть Тебе и не снилось
4 квартиры есть Тебе и не снилось
____Совсем как у 112 ?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 23:36
Цитата:
Это сколько же - лимонов?
Откула, столько денег?
Лоханулся, ты, абайка...
abaika95:
4 квартиры есть Тебе и не снилось
4 квартиры есть Тебе и не снилось
Это сколько же - лимонов?
Откула, столько денег?
Лоханулся, ты, абайка...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 23:43
Цитата:
Да вы завидный жених)))))
4 квартиры есть
Да вы завидный жених)))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 23:51
Твой шеф, знает, про твои квартиры?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 02:33
Шеф, ничего не знает.
Надо сообщить генералу...
Надо сообщить генералу...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 05:39
Цитата:
30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают
Цитата:
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально.
abaika95:
30 лет уже показывает Никто не умирает от этого))
30 лет уже показывает Никто не умирает от этого))
30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают
Цитата:
abaika95:
Или в Рашке в рядах ряженных Казачков гой еси на митингах кричать да?))
Или в Рашке в рядах ряженных Казачков гой еси на митингах кричать да?))
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 05:56
Цитата:
Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности
maxsaf:
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально.
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально.
Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 05:59
Цитата:
Интеллект на уровне младшей группы детского сада
abaika95:
Завтра в Саратове таджики тебя заставят коки с лессница убирать Сразу в Самару убежишь)) Там кокить
Завтра в Саратове таджики тебя заставят коки с лессница убирать Сразу в Самару убежишь)) Там кокить
Интеллект на уровне младшей группы детского сада
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12615
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 10:44
Цитата:
против ветра, иди помойся.
abaika95:
То вообще плевать
То вообще плевать
против ветра, иди помойся.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 15:17
Цитата:
Все тута)Цитата:
Совпадение? Не думаю)
Цитата:
Странный вывод
Цитата:
Это для Костаная мало
Цитата:
А твой? Хотя откуда у тебя шеф)Цитата:
А некоторые дожив до 60 не знают что такое вакцина)) бывают люди разные
Цитата:
Нет ненависти
Когда пишу про Россию в положительной конотации то она Россия
Когда какой то бред там выплывает типо стирки белья в Устюге на речке,то язык не поворачивается это Россией назвать
Рашка и есть)) хотя некоторые умудряются этими гордится
Цитата:
Блин Гога
Одного всё-таки продам
Надо?)Цитата:
Я виноват что ваши на лестницах кокиют? А таджики их ещё учат не делать этого?))Цитата:
Браво!
drakon: Откуда - деньги, абаюшка?...Алекс спонсор Цитата:
Гога: ____Наверное баранов продалНет все на месте
Все тута)Цитата:
Гога:
____Совсем как у 112 ?!
____Совсем как у 112 ?!
Совпадение? Не думаю)
Цитата:
drakon:
Это сколько же - лимонов? Откула, столько денег? Лоханулся, ты, абайка.
Это сколько же - лимонов? Откула, столько денег? Лоханулся, ты, абайка.
Странный вывод
Цитата:
Змея Подколодная:
Да вы завидный жених
Да вы завидный жених
Это для Костаная мало
Цитата:
drakon:
Твой шеф, знает, про твои квартиры?
Твой шеф, знает, про твои квартиры?
А твой? Хотя откуда у тебя шеф)Цитата:
maxsaf:
30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают
30 лет уже казахский язык - государственный. А граждане до сих пор не все это знают
А некоторые дожив до 60 не знают что такое вакцина)) бывают люди разные
Цитата:
maxsaf:
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально
Я понимаю вашу ненависть неприкрытую, но призываю все таки страны называть нормально
Нет ненависти
Когда пишу про Россию в положительной конотации то она Россия
Когда какой то бред там выплывает типо стирки белья в Устюге на речке,то язык не поворачивается это Россией назвать
Рашка и есть)) хотя некоторые умудряются этими гордится
Цитата:
гражданин СССР:
Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности
Это прекрасно показывает уровень его образованности и воспитанности
Блин Гога
Одного всё-таки продам
Надо?)Цитата:
гражданин СССР:
Интеллект на уровне младшей группы детского сада
Интеллект на уровне младшей группы детского сада
Я виноват что ваши на лестницах кокиют? А таджики их ещё учат не делать этого?))Цитата:
alex_60:
против ветра, иди помойся.
против ветра, иди помойся.
Браво!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.08.21 - 15:49
Новости канады:
Горит всё
-Полиция канады сообщила о сотнях погибших из за аномальной жары
-Дым от лесных пожаров накрыл столицу
-Более трёх тысяч человек эвакуировали в провинции британская Колумбия
И ведь каждый год одно и тоже,подготовится что-ли не могут?)
Новости Германии:
-Акимат Берлина запретил митинги ковиддиссидентов обосновав это опасностью заражения из за несоблюдения санитарных мер....
-А до этого около 600 человек задержали на митинге против санитарных ограничений в Берлине
И как обычно уже четыре человека получили ранения в результате стрельбы в том же Берлине
-27 июля в леверкузене произошел взрыв на предприятии по переработке отходов
Пять человек погибло
При СССР такого небыло конечно...
Новости России:
-В Москве создали чеченский патруль....
Они следели чтобы на лессницах не ко...шучу чтобы не бухали в парках
Но москвичам чето не понравилось
-Рейтинг доверия к путину снизился с 33% до 31% из данных опроса Левада-центр(иностранный агент)
-около 1 млн россиян потеряли свои деньги вложив в финансовую пирамиду finiko
-лавров назвал талибов вменяемыми людьми
Те же талибы
Обесточили Кабул
Обезглавили военного переводчика
Напали на офис ООН
Вменяемые люди сейчас такие))
Горит всё
-Полиция канады сообщила о сотнях погибших из за аномальной жары
-Дым от лесных пожаров накрыл столицу
-Более трёх тысяч человек эвакуировали в провинции британская Колумбия
И ведь каждый год одно и тоже,подготовится что-ли не могут?)
Новости Германии:
-Акимат Берлина запретил митинги ковиддиссидентов обосновав это опасностью заражения из за несоблюдения санитарных мер....
-А до этого около 600 человек задержали на митинге против санитарных ограничений в Берлине
И как обычно уже четыре человека получили ранения в результате стрельбы в том же Берлине
-27 июля в леверкузене произошел взрыв на предприятии по переработке отходов
Пять человек погибло
При СССР такого небыло конечно...
Новости России:
-В Москве создали чеченский патруль....
Они следели чтобы на лессницах не ко...шучу чтобы не бухали в парках
Но москвичам чето не понравилось
-Рейтинг доверия к путину снизился с 33% до 31% из данных опроса Левада-центр(иностранный агент)
-около 1 млн россиян потеряли свои деньги вложив в финансовую пирамиду finiko
-лавров назвал талибов вменяемыми людьми
Те же талибы
Обесточили Кабул
Обезглавили военного переводчика
Напали на офис ООН
Вменяемые люди сейчас такие))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 10:07
Цитата:
Судя по фамилиям, Куат задолбается в Кустанайской области права качать.
Победителями стали: Рашида Косякова, Екатерина Леонова, Сергей Слесаренко, Ирина Бучерина, Юлия Степанова, Евгений Солодкий, Исламали Загирбеков, Зауреш Темирбаева, Данил Кухаренко и Любовь Транова.
Судя по фамилиям, Куат задолбается в Кустанайской области права качать.
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