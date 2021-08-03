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≡ ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42075
ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей неделе
Отправлено: 03.08.21 - 08:23
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По субботам ЦОНы Костанайской области работать не будут. Это стоит учесть тем гражданам, которые запланировали посещение отделов по обслуживанию населения, особенно там, где принимают при обязательном предварительном бронировании очереди.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1831
Re: ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей...
Отправлено: 03.08.21 - 08:23
#1
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Вторые сутки висит бронирование на мобильном ЕГОВе! Просто нет обработки запроса. Зачем вы его ввели, если не можете обеспечить работу?!!!
Вы что творите?!
Мусин ещё, этот пустобрех, заявляет о переходе "количества в качество"
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1831
Re: ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей...
Отправлено: 03.08.21 - 09:52
#2
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Просьба к редакции НГ попросить комментарий от руководителей корпорации Правительства для граждан по поводу того, что в мобильном ЕГОВе не работает бронирование очередей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7997
ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей неделе
Отправлено: 03.08.21 - 10:02
#3
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Цитата:
Горожанин_kst:
Вторые сутки висит бронирование на мобильном ЕГОВе! Просто нет обработки запроса. Зачем вы его ввели, если не можете обеспечить работу?!!!

Ну да не работает,бронируйте через телеграмм,всё быстро и чётко.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1831
Re: ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей...
Отправлено: 03.08.21 - 10:34
#4
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