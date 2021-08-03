Отправлено: - 10:02

Горожанин_kst:

Вторые сутки висит бронирование на мобильном ЕГОВе! Просто нет обработки запроса. Зачем вы его ввели, если не можете обеспечить работу?!!!

Цитата:Ну да не работает,бронируйте через телеграмм,всё быстро и чётко.