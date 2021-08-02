Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...

Отправлено: - 20:47

Да зря на такое пошли

Мракобесы начали на этом играть

Что вот мол все средства пошли в ход чтобы убить население

До идиотов которые нюхали клей в 90ые а теперь возомнивших себя людьми с мнением не доходит что это акт агитации (как на выборах всякое раздают ради участия)

Топорной

Не продуманной но хоть что-то сделавшей

Если ради этого Айфона вакцинировались хоть 20 человек то уже успех