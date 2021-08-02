Re: Обещавшие продать паспорта вакцинации костанайцы заработали...

Отправлено: - 09:20

так они просто бумажку продавать обещали или предлагали зеленый пропуск? )

а так схема норм)) Вероятность того кто хочет обмануть систему и незаконно приобрести паспорт что пожалуются крайне мала .



А вообще подобные новости похоже на вбросы чтобы люди не пытались покупать паспорта-показательное выступление