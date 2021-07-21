Отправлено: - 08:14

гражданин СССР:

Хочу задать вопрос модераторам.

Цитата:Раз вы решили вынести этот вопрос на чат, отвечу здесь. Хотя повторю - жалобы на нарушения принимаются в личке. По сути вопроса: правила нашего сайта достаточно жесткие и в то же время достаточно мягкие. Главная задача этих правил - обеспечить общение пользователей, чтобы оно, это общение, было интересным для всех и, по возможности, комфортным для всех. Мы никого специально не держим в форуме - здесь область свободного общения, и особенно свободного - во Флуде. Люди - разные. Некоторые любят провоцировать, другие отвечают зеркально на поведение собеседника. И далеко не всегда их комментарии подпадают под пункты о нарушениях правил сайта. Модераторы - тоже люди, их задача - не только пресекать нарушения, но и не допускать наказания при их отсутствии. Именно поэтому, если вам кажется, что нарушения есть, нужно сообщать в личку мне с указанием ссылки на коммент. Специально просматривать весь форум в поисках нарушений я не буду - на это просто нет времени. Но на ваше сообщение отвечу. Просить всех о корректности в высказываниях не буду, ибо бесполезно. Но к моим словам прошу прислушаться.