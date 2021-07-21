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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11426
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.07.21 - 12:40
#3311
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Цитата:
abaika95:
И там ввели то всего обозначение "иноагент"для 30-40 редакций а остальные то работают как ни в чем не бывало))

Я могу себе ник поменять на "Иноагент" если хотите 8-) Только это вряд-ли поможет :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
401
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.21 - 05:13
#3312
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Хочу задать вопрос модераторам. Мне кажется, что не только я, но и все форумчане видят как в последнее время хамит всем абайка 95. Оскорбляет уже не отдельных людей, а целое поколение. Оскорбить женщину, пожилого человека, да любого для него в порядке вещей. Свои фантазии выдает за действительность. У него и "поуехОвшие" и "какиющие на лессницах" и "рашка" - много можно перечислять, все это прекрасно видят. Теперь уже ВСЁ старшее поколение стало "инфантильными дебилами", которые в 90-е нюхали клей и пили всякую бурду. Он уже тут себя царем возомнил. Для чего вы держите его на форумах? Для поднятия рейтинга? Что бы любую тему слил в канализацию? Складывается именно такое мнение. Такими методами вы весь свой авторитет растеряете.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
766
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.21 - 08:14
#3313
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Цитата:
гражданин СССР:
Хочу задать вопрос модераторам.

Раз вы решили вынести этот вопрос на чат, отвечу здесь. Хотя повторю - жалобы на нарушения принимаются в личке. По сути вопроса: правила нашего сайта достаточно жесткие и в то же время достаточно мягкие. Главная задача этих правил - обеспечить общение пользователей, чтобы оно, это общение, было интересным для всех и, по возможности, комфортным для всех. Мы никого специально не держим в форуме - здесь область свободного общения, и особенно свободного - во Флуде. Люди - разные. Некоторые любят провоцировать, другие отвечают зеркально на поведение собеседника. И далеко не всегда их комментарии подпадают под пункты о нарушениях правил сайта. Модераторы - тоже люди, их задача - не только пресекать нарушения, но и не допускать наказания при их отсутствии. Именно поэтому, если вам кажется, что нарушения есть, нужно сообщать в личку мне с указанием ссылки на коммент. Специально просматривать весь форум в поисках нарушений я не буду - на это просто нет времени. Но на ваше сообщение отвечу. Просить всех о корректности в высказываниях не буду, ибо бесполезно. Но к моим словам прошу прислушаться.
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