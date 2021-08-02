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≡ Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42074
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 02.08.21 - 20:47
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Смартфоны Apple iPhone 12 (64 Gb) разыгрывали среди привитых первым компонентом любой из доступных в области вакцин от КВИ в период с 25 июня по 1 августа. Участники акции должны быть старше 18 лет и прикреплены к любой из поликлиник области.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8879
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 02.08.21 - 20:47
#1
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Да зря на такое пошли
Мракобесы начали на этом играть
Что вот мол все средства пошли в ход чтобы убить население
До идиотов которые нюхали клей в 90ые а теперь возомнивших себя людьми с мнением не доходит что это акт агитации (как на выборах всякое раздают ради участия)
Топорной
Не продуманной но хоть что-то сделавшей
Если ради этого Айфона вакцинировались хоть 20 человек то уже успех
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
934
Re: Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша...
Отправлено: 02.08.21 - 21:44
#2
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Цитата:
Розыгрыш проводили с помощью специальной программы, которая генерирует случайные числа

А как эти номера были привязаны к участникам розыгрыша? Где список победителей?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1464
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 03.08.21 - 02:09
#3
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В Астане квартиру на кон поставили) И все равно процент вакцинирования низкий) Может вакцинированным тои разрешить?)
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