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https://alau.kz/minzdrav-rk-privitye-ot-covid-19-mogut-byt-istochnikom-zarazhenija-neobhodim-karantin/ Минздрав РК: Привитые от COVID-19 могут быть источником заражения, необходим карантин

привитый человек в период эпидемиологического неблагополучия может являться источником инфекции для окружающих, при этом, не заболев сам», — отметила Нуршай Азимбаева.

[Исправлено: Змея Подколодная, 03.08.2021 - 02:03]

Цитата:Цитата:Психбольница)))) С февраля всех после вакцинации на карантин бы и сажали) Сейчас бы без ограничений жили возможно))