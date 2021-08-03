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≡ 256 заболевших за сутки - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42074
256 заболевших за сутки - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 03.08.21 - 01:56
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216 пациентов обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Больше всего заболевших - в Костанае и Рудном.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1464
256 заболевших за сутки - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 03.08.21 - 01:56
#1
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Цитата:
Минздрав РК: Привитые от COVID-19 могут быть источником заражения, необходим карантин



Цитата:
привитый человек в период эпидемиологического неблагополучия может являться источником инфекции для окружающих, при этом, не заболев сам», — отметила Нуршай Азимбаева.


Психбольница)))) С февраля всех после вакцинации на карантин бы и сажали) Сейчас бы без ограничений жили возможно))

[Исправлено: Змея Подколодная, 03.08.2021 - 02:03]
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