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≡ Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест следственный суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42073
Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест следственный суд Костаная
Отправлено: 02.08.21 - 10:35
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Как стало известно «НГ», Аскару Бекпаганбетову было предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3956
Re: Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест...
Отправлено: 02.08.21 - 10:35
#1
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Цитата:
антимонопольный комитет запретил нам заниматься строительно-монтажными работами, пришлось уволить часть работников, которые потом и создали это ТОО


Ты их в дверь,-- они в окно!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22316
Re: Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест...
Отправлено: 02.08.21 - 16:25
#2
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Воруют, ворут и пандемию,
не боятся... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
380
Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест следственный суд Костаная
Отправлено: 02.08.21 - 16:27
#3
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Цитата:
drakon:
Воруют, ворут и пандемию, не боятся...

А что украли то? Боже за что вам Пригожин деньги платит?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 02.08.2021 - 16:37]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22316
Директора ГКП «КТЭК» отправил под домашний арест следственный суд Костаная
Отправлено: 02.08.21 - 23:07
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
за что вам Пригожин деньги платит?

Кто, такой - Пригожин?... :lol: :oops: :-o
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