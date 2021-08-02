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≡ Обещавшие продать паспорта вакцинации костанайцы заработали на своей афере более 300 тыс. тенге - ДП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42073
Обещавшие продать паспорта вакцинации костанайцы заработали на своей афере более 300 тыс. тенге - ДП
Отправлено: 02.08.21 - 23:06
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Полученные деньги - более 300 тысяч тенге - мужчины потратили на личные нужды. Но, по их словам, документы так никто и не получил. После поступления перевода клиентов просто блокировали.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14197
Re: Обещавшие продать паспорта вакцинации костанайцы заработали...
Отправлено: 02.08.21 - 23:06
#1
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Если они действительно никому не продали и не собирались продавать паспорта - они сделали доброе дело. Теперь желающие купить паспорт наказаны за свою глупость.
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