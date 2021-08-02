Отправлено: - 19:18

viktorian85:

За распространение фейков в Казахстане уголовная статья. Надеюсь правоохранительные органы обратят на это внимание. Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин

alex_60:

зашквар деградация нг такое.

Цитата:Мда сама пожурила и сама же фейканула))Также умирают и от спутникаПогрешность никто не отменялТолько вот мракобесы эту погрешность берут во внимание а то что с 98% населения все нормально они мимо ушей пропускают)Читаешь комментарии под разными новостями про вакцинацию и диву даёшьсяНу вроде взрослые люди не тиктокеры сидятПо 35-50 лет всемА пишут такую околесицу что аж страшно как эти люди ещё в живых ходят?А потом понимаешь что 35-50 лет это у них молодость на перестройку и 90ые выдаласьКлей нюхали по падикам,бензин кумарили,палёный Алкоголь пили,СПИДом заражались а теперь вакцины боятсяВсё встает на свои местаПоколение ПИ яростно не хочет вакцинирваться потомучто ПИ))Цитата:С тебя это и началосьПо лбу себя ударь