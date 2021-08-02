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≡ Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42072
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 16:24
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Об этом сообщил генеральный директор Oramed Надав Кидрон. Разработчикам компании удалось предотвратить разрушение препарата в желудке благодаря использованию специальной капсулы, которая не разрушается в кислой среде кишечника.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
380
Re: Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в...
Отправлено: 02.08.21 - 16:24
#1
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Цитата:
Разработанная совместно с лауреатом Нобелевской премии биохимиком Аврамом Хершко, который входит в научно-консультативный совет компании Oramed, капсула содержит имитации ключевых структур вируса: спайк-белок, а также белки оболочки и мембраны. Отмечается, что такая вакцина будет защищать от коронавируса лучше, так как организму будет проще распознать патоген.

Источник:

Цитата:
Ранее японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом.

Источник:

Вот реально веришь учёным этих стран ! Не то что разработчикам Спутника от которого умирают люди и заражаются ковидом ранее вакцинированные и так же умирают.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
209
Re: Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в...
Отправлено: 02.08.21 - 17:01
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не то что разработчикам Спутника от которого умирают люди и заражаются ковидом ранее вакцинированные и так же умирают.

За распространение фейков в Казахстане уголовная статья. Надеюсь правоохранительные органы обратят на это внимание. Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин. А что касается заражения. То эффективность Пфайзера упала на 73% в США. 90% заразившихся это вакцинированные Пфазером. По Спутнику ещё данные не вышли.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
380
Re: Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в...
Отправлено: 02.08.21 - 19:04
#3
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Цитата:
Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин.

Источник:

Ага...рассказывай сказки своему плешивом главнокомандующему!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12615
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 19:09
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага...рассказывай сказки своему плешивом главнокомандующему!

зашквар
деградация нг такое.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8879
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 19:18
#5
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Цитата:
viktorian85:
За распространение фейков в Казахстане уголовная статья. Надеюсь правоохранительные органы обратят на это внимание. Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин

Мда сама пожурила и сама же фейканула))
Также умирают и от спутника
Погрешность никто не отменял
Только вот мракобесы эту погрешность берут во внимание а то что с 98% населения все нормально они мимо ушей пропускают)
Читаешь комментарии под разными новостями про вакцинацию и диву даёшься
Ну вроде взрослые люди не тиктокеры сидят
По 35-50 лет всем
А пишут такую околесицу что аж страшно как эти люди ещё в живых ходят?
А потом понимаешь что 35-50 лет это у них молодость на перестройку и 90ые выдалась
Клей нюхали по падикам,бензин кумарили,палёный Алкоголь пили,СПИДом заражались а теперь вакцины боятся
Всё встает на свои места
Поколение ПИ яростно не хочет вакцинирваться потомучто ПИ))
Цитата:
alex_60:
зашквар деградация нг такое.

С тебя это и началось
По лбу себя ударь
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12615
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 19:30
#6
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о, пользователь форума абайка95 обьявилась.
ждем новостей с аула.
про баранов. как там они.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
209
Re: Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в...
Отправлено: 02.08.21 - 19:50
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага...рассказывай сказки своему плешивом главнокомандующему!

С каких пор Токаев стал плешивым не стыдно такое писать о своём президенте?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
209
Re: Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в...
Отправлено: 02.08.21 - 19:53
#8
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Цитата:
abaika95:
Мда сама пожурила и сама же фейканула)) Также умирают и от спутника

От Спутника или те кто привился хотя имеет противопоказания это две большие разницы. Уже давно бы западные врачи и учёные это доказали чтобы убрать конкурента. Спутник то колят в десятках стран и вся правда вылезла бы наружу.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8879
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 19:55
#9
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Цитата:
alex_60:
ждем новостей с аула. про баранов. как там они

Я ещё не могу эти новости поведать
Ты же мне ещё ничего не рассказала
Ну как ты там?
Слушаю внимательно Цитата:
viktorian85:
С каких пор Токаев стал плешивым не стыдно такое писать о своём президенте?

А у вы получается со службы пишите?
Главнокомандующий вкурсе что вместо вахты у вас тут посиделки ?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8879
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 19:59
#10
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Цитата:
viktorian85:
От Спутника или те кто привился хотя имеет противопоказания это две большие разницы.

А как отказаться от прививки с противопоказаниями если колят всех без разбора? это раз
И второе даже без противопоказаний есть погрешность и смертность есть,это два
Умирают люди от спутника ничего не попишешь
Зачем тут руки заламывать?
Даже рядовая прививка от гриппа даёт погрешность и есть летальные случаи
Только вот наше поколение ПИ которые организм свой в 90ые клеем отравили теперь срочно за жизнь начали держаться))
Боятся Всего
Истерят
Слюной брызжют
///

[Исправлено: Iney, 02.08.2021 - 20:57]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
400
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 20:41
#11
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8879
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 20:48
#12
Комментарий удален модератором.
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