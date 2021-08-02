Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 16:24
Об этом сообщил генеральный директор Oramed Надав Кидрон. Разработчикам компании удалось предотвратить разрушение препарата в желудке благодаря использованию специальной капсулы, которая не разрушается в кислой среде кишечника. Читать новость
Разработанная совместно с лауреатом Нобелевской премии биохимиком Аврамом Хершко, который входит в научно-консультативный совет компании Oramed, капсула содержит имитации ключевых структур вируса: спайк-белок, а также белки оболочки и мембраны. Отмечается, что такая вакцина будет защищать от коронавируса лучше, так как организму будет проще распознать патоген.
ПолиграфЪ Боярышников: Не то что разработчикам Спутника от которого умирают люди и заражаются ковидом ранее вакцинированные и так же умирают.
За распространение фейков в Казахстане уголовная статья. Надеюсь правоохранительные органы обратят на это внимание. Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин. А что касается заражения. То эффективность Пфайзера упала на 73% в США. 90% заразившихся это вакцинированные Пфазером. По Спутнику ещё данные не вышли.
viktorian85: За распространение фейков в Казахстане уголовная статья. Надеюсь правоохранительные органы обратят на это внимание. Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин
Мда сама пожурила и сама же фейканула)) Также умирают и от спутника Погрешность никто не отменял Только вот мракобесы эту погрешность берут во внимание а то что с 98% населения все нормально они мимо ушей пропускают) Читаешь комментарии под разными новостями про вакцинацию и диву даёшься Ну вроде взрослые люди не тиктокеры сидят По 35-50 лет всем А пишут такую околесицу что аж страшно как эти люди ещё в живых ходят? А потом понимаешь что 35-50 лет это у них молодость на перестройку и 90ые выдалась Клей нюхали по падикам,бензин кумарили,палёный Алкоголь пили,СПИДом заражались а теперь вакцины боятся Всё встает на свои места Поколение ПИ яростно не хочет вакцинирваться потомучто ПИ)) Цитата:
abaika95: Мда сама пожурила и сама же фейканула)) Также умирают и от спутника
От Спутника или те кто привился хотя имеет противопоказания это две большие разницы. Уже давно бы западные врачи и учёные это доказали чтобы убрать конкурента. Спутник то колят в десятках стран и вся правда вылезла бы наружу.
viktorian85: От Спутника или те кто привился хотя имеет противопоказания это две большие разницы.
А как отказаться от прививки с противопоказаниями если колят всех без разбора? это раз И второе даже без противопоказаний есть погрешность и смертность есть,это два Умирают люди от спутника ничего не попишешь Зачем тут руки заламывать? Даже рядовая прививка от гриппа даёт погрешность и есть летальные случаи Только вот наше поколение ПИ которые организм свой в 90ые клеем отравили теперь срочно за жизнь начали держаться)) Боятся Всего Истерят Слюной брызжют ///
Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать