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≡ Николай ВОРОНИН: Как это было
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42071
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 12:37
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30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1656
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 20:06
#15
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Хм..
До сих пор не знал, что у нас есть такой день в конце лета.
Обычно это день города в Рудном или в Костанае, начало августа День Ельбасы, середина день черного вторника..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
399
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 06:06
#16
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Балалайка, как всегда, нагородил семь верст до небес и всё лесом. Оскорбил пользователей, свалил всё в кучу, по теме ничего не написал - отметился :lol: :lol: :lol: "Академик")))))
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
74
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 09:17
#17
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Читая коменты сразу становится ясно, что при таком количестве и качестве ХАЛУЕВ, демократия ещё долго будет в клетке!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8873
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 15:25
#18
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Цитата:
гражданин СССР:
Балалайка, как всегда, нагородил семь верст до небес и всё лесом. Оскорбил пользователей, свалил всё в кучу, по теме ничего не написал - отметился "Академик")))))

Отметился ты
А я мнение выдал
Ты же читая его слюной брызжешь)
Не нравится тебе когда сравнения идут не в пользу рашки
Ну чтож остаётся
Терпи)
Цитата:
Tenkisch:
Читая коменты сразу становится ясно

А вы не читайте
Вы пишите
И будет ясно за какую именно демократию вы ратуете
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
207
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 17:13
#19
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Цитата:
abaika95:
Выше же написал Для примера Как было там и как у нас Если вы читать не умеете по русски а доросли до большого народа то чья проблема?)))

Свои коменты перечитай какой ещё пример в теме про конституцию Республики Казахстан приплетать Путина, Байдена и Африку. Это комплекс неполноценности малых народов. Стрелки переводить.
Цитата:
abaika95:
О как В националистических и шовинистических форумах банят согласен Там про Россию табу Тока Украина или это другое А что НГ надо пойти по пути цензуры?))

А что НГ националистический форум? Это областная газета. Стрелки не надо переводить.
Цитата:
abaika95:
Украина там конек Зайдите на любой форум Украина враг народа Кто к кому стремится так сказать

Читаю группу ВК и Инстаграм Челябинска и Екатеринбурга. Что то там Украину и Казахстан я каждый день не вижу. В основном о насущих проблемах болтают. Так что отмазки лепить не надо.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
399
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 17:44
#20
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Цитата:
abaika95:
Ты же читая его слюной брызжешь) Не нравится тебе когда сравнения идут не в пользу рашки

Да это ты тут на г..о исходишь, оскорбляешь всех и вся, слюни и сопли только разлетаются во все стороны)) А я ( да и не только я) только лишний раз убеждаюсь, какой ты не далёкий и примитивный :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
399
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 17:44
#21
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Цитата:
viktorian85:

Бесполезно что-то объяснять, ОНО не способно логически мыслить
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8873
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 17:56
#22
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Цитата:
viktorian85:
Свои коменты перечитай какой ещё пример в теме про конституцию Республики Казахстан приплетать Путина, Байдена и Африку. Это комплекс неполноценности малых народов. Стрелки переводить.

Ну что такое пример ты так и не понялА значит )
Включи Соловьева и слушай как в России все хорошо)Цитата:
viktorian85:
А что НГ националистический форум? Это областная газета. Стрелки не надо переводить.

Ты и тут не поняла о чем речь
Емае
Откуда вы такие обиженные берётесь? Вроде не малый народ а все туда же)
Цитата:
viktorian85:
Читаю группу ВК и Инстаграм Челябинска и Екатеринбурга. Что то там Украину и Казахстан я каждый день не вижу. В основном о насущих проблемах болтают. Так что отмазки лепить не надо.

Так ты новостные паблики читай а не группы купи-продай и объявления Челябинска)
Отмазки не лепи тут Цитата:
гражданин СССР:
Да это ты тут на г..о исходишь, оскорбляешь всех и вся, слюни и сопли только разлетаются во все стороны)) А я ( да и не только я) только лишний раз убеждаюсь, какой ты не далёкий и примитивный

Спасибо за мнение
Учту в следующий раз по выдаче кормов
Тебе уже хорош)Цитата:
гражданин СССР:
Бесполезно что-то объяснять, ОНО не способно логически мыслить

Главное не мыслить как ты
И это главное)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8873
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 18:01
#23
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Смотрю любители России прям извелись все
Юлят,корчатся, истерят,пытаются не умно вывести на другое а по делу то сказать ниче не могут
В России Был расстрелян парламент ради новой конституции пол президента
Убили 160 человек
Потом ещё одну новую конституцию ввели под нового президента через 25 лет после расстрела
Буркинафасо отдыхает)
У нас такого не было к сожалению для многих Тут)) а так какой был бы повод поныть как всё было плохо))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
399
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 18:21
#24
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Для особо тупых - 30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. Нет в статье ничего про Россию :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8873
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 18:25
#25
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Для особо глупых
30 августа в РК отмечается день мирной конституции при принятии которой не расстреливали парламент и не убивали мирное население на улицах
Радостно)) а кому то не очень от этого
Ну живодёры чтож сказать
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
399
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 18:30
#26
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Бесполезно. ОНО не способно мыслить :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14196
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 02.08.21 - 18:42
#27
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Цитата:
abaika95:
А почему тогда из России отток огромный в США и Европу а не наоборот?

Ровно по той же причине. А что?
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