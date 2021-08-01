Отправлено: - 17:13

abaika95:

Выше же написал Для примера Как было там и как у нас Если вы читать не умеете по русски а доросли до большого народа то чья проблема?)))

abaika95:

О как В националистических и шовинистических форумах банят согласен Там про Россию табу Тока Украина или это другое А что НГ надо пойти по пути цензуры?))

abaika95:

Украина там конек Зайдите на любой форум Украина враг народа Кто к кому стремится так сказать

Цитата:Свои коменты перечитай какой ещё пример в теме про конституцию Республики Казахстан приплетать Путина, Байдена и Африку. Это комплекс неполноценности малых народов. Стрелки переводить.Цитата:А что НГ националистический форум? Это областная газета. Стрелки не надо переводить.Цитата:Читаю группу ВК и Инстаграм Челябинска и Екатеринбурга. Что то там Украину и Казахстан я каждый день не вижу. В основном о насущих проблемах болтают. Так что отмазки лепить не надо.