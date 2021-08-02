Отправлено: - 17:01

ПолиграфЪ Боярышников:

Не то что разработчикам Спутника от которого умирают люди и заражаются ковидом ранее вакцинированные и так же умирают.

Цитата:За распространение фейков в Казахстане уголовная статья. Надеюсь правоохранительные органы обратят на это внимание. Именно от вакцины Спутника ещё никто в мире не умер в отличии от других вакцин. А что касается заражения. То эффективность Пфайзера упала на 73% в США. 90% заразившихся это вакцинированные Пфазером. По Спутнику ещё данные не вышли.