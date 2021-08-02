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≡ Когда установят дополнительные валидаторы в общественном транспорте Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42071
Когда установят дополнительные валидаторы в общественном транспорте Костаная?
Отправлено: 02.08.21 - 16:34
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7 мая в автобусах маршрута № 18 в качестве эксперимента установили 10 дополнительных валидаторов. Цель - чтобы пассажиры могли заходить в любую дверь и оплачивать проезд сразу. Теперь аппараты появятся во всех городских автобусах.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
379
Re: Когда установят дополнительные валидаторы в общественном...
Отправлено: 02.08.21 - 16:34
#1
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Цитата:
сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН.

Источник:

Интересно как мог 2 августа сообщить Наурзбай МУСИН если он там уже не работает?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
765
Когда установят дополнительные валидаторы в общественном транспорте Костаная?
Отправлено: 02.08.21 - 16:48
#2
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Сообщил он раньше, но выдали сегодня - нужно было уточнить пару моментов. Не знал, что уже не работает. Спасибо за информацию
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