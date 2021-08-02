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≡ Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42071
Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в Израиле
Отправлено: 02.08.21 - 16:24
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Об этом сообщил генеральный директор Oramed Надав Кидрон. Разработчикам компании удалось предотвратить разрушение препарата в желудке благодаря использованию специальной капсулы, которая не разрушается в кислой среде кишечника.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
379
Re: Вакцину от COVID-19 в виде таблетки будут тестировать в...
Отправлено: 02.08.21 - 16:24
#1
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Цитата:
Разработанная совместно с лауреатом Нобелевской премии биохимиком Аврамом Хершко, который входит в научно-консультативный совет компании Oramed, капсула содержит имитации ключевых структур вируса: спайк-белок, а также белки оболочки и мембраны. Отмечается, что такая вакцина будет защищать от коронавируса лучше, так как организму будет проще распознать патоген.

Источник:

Цитата:
Ранее японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом.

Источник:

Вот реально веришь учёным этих стран ! Не то что разработчикам Спутника от которого умирают люди и заражаются ковидом ранее вакцинированные и так же умирают.
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