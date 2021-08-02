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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42715 Разработанная совместно с лауреатом Нобелевской премии биохимиком Аврамом Хершко, который входит в научно-консультативный совет компании Oramed, капсула содержит имитации ключевых структур вируса: спайк-белок, а также белки оболочки и мембраны. Отмечается, что такая вакцина будет защищать от коронавируса лучше, так как организму будет проще распознать патоген.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42715 Ранее японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом.Источник:

Цитата:Цитата:Вот реально веришь учёным этих стран ! Не то что разработчикам Спутника от которого умирают люди и заражаются ковидом ранее вакцинированные и так же умирают.