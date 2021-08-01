Отправлено: - 16:30

abaika95:

Кризис в экономике,пандемия на дворе

Цитата:Ой, ли..... Говорю же, мельчаете: в Чимкенте начинают строить некий провинциальный Конгресс Холл за какие то жалкие 13 МИЛЛИАРДОВ тенге: в условиях пандемии и кризиса в экономике - наверное это самое ТО что нужно стране и народу.А, Туркестан: водные каналы; скоромошные казахские парни-гондольеры; помпезные, явно не в степном стиле дворцы а"ля итальянских доджей и прочая пенопластово-картонно-алюкобондная мишура. Нужн всё ЭТО стране, в условиях, как вы выразились: пандемии и кризиса в экономике ??? И в это же время массовый падёж скота от бескормицы в Кзылординской и Мангистауских областях, который почему то как бы стыдливо замалчивается и стал ПОВОДОМ отставки министра с/х.