Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+31°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42071
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объяснил причину недопуска стадиона «Тобола» к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Читать новость

С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
509
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 02.08.21 - 09:19
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.

В точку.
Нет,ну хоть что-то для города будет-"Новый стадион"
Хрен бы с ними,если бы сворованные деньги оставались в стране,которые будут потрачены тут же,и пойдут обратно в казну.
Все равно,им(вороватым должностным лицам) практически ничего не грозит.Интересно финпол интересуется у них,откуда коттеджи и лексусы.

[Исправлено: Сергей kst, 02.08.2021 - 09:33]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8870
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 02.08.21 - 15:21
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Мельчаете. И мысль не та, и хватка ослабла.

Дык с кем тренироваться то тут?
Большинство нормальных ушли уже)
Цитата:
ACROS:
Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.

Даже если ларчик так открывается
С политической точки зрения никто не даст сейчас этот ларчик открыть
Кризис в экономике,пандемия на дворе
А мы тут новые стадионы будем строить ради того чтобы 10 тысяч костанайцев порадовались тому что к нам приехал Галатасарай)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1893
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 02.08.21 - 16:30
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кризис в экономике,пандемия на дворе


Ой, ли..... Говорю же, мельчаете: в Чимкенте начинают строить некий провинциальный Конгресс Холл за какие то жалкие 13 МИЛЛИАРДОВ тенге: в условиях пандемии и кризиса в экономике - наверное это самое ТО что нужно стране и народу.
А, Туркестан: водные каналы; скоромошные казахские парни-гондольеры; помпезные, явно не в степном стиле дворцы а"ля итальянских доджей и прочая пенопластово-картонно-алюкобондная мишура. Нужн всё ЭТО стране, в условиях, как вы выразились: пандемии и кризиса в экономике ??? И в это же время массовый падёж скота от бескормицы в Кзылординской и Мангистауских областях, который почему то как бы стыдливо замалчивается и стал ПОВОДОМ отставки министра с/х.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS