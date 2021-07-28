Отправлено: - 14:07

Vit:

проще с РФ мутить

[Исправлено: Сергей kst, 02.08.2021 - 14:11]

Цитата:Именно.И проверить всех они не в силах.Да и ни кто не выдаст им инфу о наличии вкладов\счетов\недвижки,только по запросу уполномоченного ведомства.А запрос делается не списком,а конкретно на человека.Да и многие перестраховались,когда ввели налог на имущество за границей,в том числе на денежные счета.181 объект недвижимости,и это только официально.А не официально-добавляйте в конце ноль.