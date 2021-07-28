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≡ Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42069
Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
Отправлено: 28.07.21 - 16:02
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С 1 января 2021 года декларацию об активах и обязательствах представили свыше 465 тысяч физических лиц, среди них госслужащие, лица, приравненные к ним, а также их супруги. 117 физических лиц имеют счета в иностранных банках 29 стран.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1508
Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
Отправлено: 28.07.21 - 16:02
#1
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А елбасы сдал декларацию? :D

[Исправлено: JereK, 28.07.2021 - 16:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Re: Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в...
Отправлено: 28.07.21 - 22:25
#2
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РФ на втором месте. Я тоже небольшую часть денег держу в России. Получается если этот график только от чиновников. А если туда плюсануть простых как Я. Наверно ещё больше будет. Возможно Сингапур обгоним . Потому как все-таки нашим людям проще с РФ мутить с разными вкладами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11426
Re: Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в...
Отправлено: 28.07.21 - 22:42
#3
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Видимо не верят сами чиновники, что в Казахстане будет как в Сингапуре к 2030 году :-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14195
Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
Отправлено: 28.07.21 - 22:51
#4
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Цитата:
maxsaf:
Видимо не верят сами чиновники, что в Казахстане будет как в Сингапуре к 2030 году

К 2030-му другие цели были поскромнее.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10408
Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
Отправлено: 28.07.21 - 23:02
#5
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Цитата:
maxsaf:
Конечно не верят. Все чиновники и не чиновники после развала СССР и других всяких цветных революций по СНГ . Не кто не верит не в 2030 не 2050 и даже не в 3000:))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11426
Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
Отправлено: 28.07.21 - 23:05
#6
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Цитата:
Vit:
Конечно не верят.

А простые люди не хранят деньги в Сингапурах. Значит верят :lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
509
Re: Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в...
Отправлено: 02.08.21 - 13:52
#7
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Цитата:
JereK:

Луналикий Бенамука не прикасаем,все говорят ему -о о о.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
509
Казахстанские чиновники хранят 950 миллионов тенге в Сингапуре
Отправлено: 02.08.21 - 14:07
#8
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Цитата:
Vit:
проще с РФ мутить

Именно.И проверить всех они не в силах.Да и ни кто не выдаст им инфу о наличии вкладов\счетов\недвижки,только по запросу уполномоченного ведомства.А запрос делается не списком,а конкретно на человека.Да и многие перестраховались,когда ввели налог на имущество за границей,в том числе на денежные счета.
181 объект недвижимости,и это только официально.А не официально-добавляйте в конце ноль.

[Исправлено: Сергей kst, 02.08.2021 - 14:11]
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