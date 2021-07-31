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≡ Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или проект для туристов-сталкеров?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42069
Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или проект для туристов-сталкеров?
Отправлено: 31.07.21 - 16:02
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На юго-востоке США находится горный хребет, наследие ЮНЕСКО – Грейт Смоки Маунтис (Дымчатые Горы). А к югу от центра Костаная, в селе Рыспай, наследие СССР - Грейт Смелли Маунтис (Великая Вонючая Гора).
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1508
Re: Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или...
Отправлено: 31.07.21 - 16:02
#1
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Цитата:
Если они хотят продолжить на следующий год, то она вырастет в 3 раза больше того, что они вывезли… А таких куч по поселку - пять или шесть…


Какие там в селе рыспай саморастущие кучи, прямо зарождение новой жизни наблюдаем :D

Одного не пойму, ну ведь это не какие-то горбачевы со времен ссср набросали вам эти горы мусора. Это вы сами загадили свое село так, что сидите по уши в мусоре, и продолжаете гадить. Какой смысл тратить средства на вывоз, если вы опять набрасываете свежего?
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
247
Re: Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или...
Отправлено: 31.07.21 - 16:11
#2
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:-o ребятки, Вы на кого жалуетесь ??? :-( сами всё загадили , сами и убирайте...почему Вас кто то должен обслуживать??? :-x
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
191
Re: Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или...
Отправлено: 31.07.21 - 16:54
#3
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А что такое "Грейт Смелли Маунтис"?

Даже гугл не знает такого :lol:
Что имел в виду автор и что вкладывала в смысл названия редакция, пропуская это наименование?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
191
Re: Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или...
Отправлено: 31.07.21 - 16:57
#4
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На юго-востоке США находится горный хребет, наследие ЮНЕСКО – Грейт Смоки Маунтис (Дымчатые Горы). А к югу от центра Костаная, в селе Рыспай, наследие СССР - Грейт Смелли Маунтис (Великая Вонючая Гора)/ - все понятно стало.

А то прочитал название и не понял о чем будет статья - нужно или не нужно читать))))))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4772
Re: Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или...
Отправлено: 31.07.21 - 17:02
#5
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Жители хотят платить за вывоз мусора, но куда и кому не знают. Надо моего бывшего приятеля по имени алексей албин прислать к ним, он быстро организует сбор средств ...
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
506
Re: Грейт Смелли Маунтис в поселке Рыспай - Наследие СССР или...
Отправлено: 02.08.21 - 10:21
#6
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Цитата:
Бюджетные средства тратят неэффективно. Если копили 40 лет, то теперь и вывозить будут 40 лет?

Источник:

На хрена нашим управленцам эта свалка?-не прибыльное дело это-свалку вывезти.То ли дело стадион до 3 го уровня поднять,или 1,8 млрд на футболёров выделить.Свалка,тоже мне нашли проблему,оглянитесь,кругом независимость и жвачка.40 лет гадили,еще столько же будут.
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