Отправлено: - 16:02

Если они хотят продолжить на следующий год, то она вырастет в 3 раза больше того, что они вывезли… А таких куч по поселку - пять или шесть…

Цитата:Какие там в селе рыспай саморастущие кучи, прямо зарождение новой жизни наблюдаем :DОдного не пойму, ну ведь это не какие-то горбачевы со времен ссср набросали вам эти горы мусора. Это вы сами загадили свое село так, что сидите по уши в мусоре, и продолжаете гадить. Какой смысл тратить средства на вывоз, если вы опять набрасываете свежего?