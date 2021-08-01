Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+28°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42069
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объяснил причину недопуска стадиона «Тобола» к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Читать новость

С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
506
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 02.08.21 - 09:19
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.

В точку.
Нет,ну хоть что-то для города будет-"Новый стадион"
Хрен бы с ними,если бы сворованные деньги оставались в стране,которые будут потрачены тут же,и пойдут обратно в казну.
Все равно,им(вороватым должностным лицам) практически ничего не грозит.Интересно финпол интересуется у них,откуда коттеджи и лексусы.

[Исправлено: Сергей kst, 02.08.2021 - 09:33]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS