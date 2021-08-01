Отправлено: - 09:19

ACROS:

Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.

[Исправлено: Сергей kst, 02.08.2021 - 09:33]

Цитата:В точку.Нет,ну хоть что-то для города будет-"Новый стадион"Хрен бы с ними,если бы сворованные деньги оставались в стране,которые будут потрачены тут же,и пойдут обратно в казну.Все равно,им(вороватым должностным лицам) практически ничего не грозит.Интересно финпол интересуется у них,откуда коттеджи и лексусы.