В нашей стране только два стадиона соответствуют III категории: в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим казахстанские команды «Тобол», «Шахтер» и «Астана», участвующие в третьем отборочном раунде Лиги конференций, домашние матчи будут вынуждены проводить на столичном стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.
Ну и хватит Расстояния не большие Могут и в Астане пару матчей провести
Это не его речь Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.). Это стандартный ответ, отписка одного из его пресс-секретарей, который половину текста взял из интернета.
А чем плох для чиновников вариант доведения до 3 категории? Это ж сколько можно ещё освоить средств! Прошлый ремонт и так оставил неоднозначное впечатление, начиная от подрядчика- РГП "Енбек-Костанай" ,которое "засветилось" потом в коррупцонных схемах при ремонте дорог (в частности пр.Абая) и на стадионе они явно оторвались. Конечно,скажут: не пойман -не вор. Но скажите пожалуйста-к чему было усложнять и удорожать проект с подогревом газона (сделанного кстати с нарушением..там укладка подогрева должна была производиться ДО, а не после настила газона),если им по сути и не пользовались все эти годы. Газон "угробили", а агронома из РФ потеряли.. Много чего было обещано ,а где всё это?? В частности -реконструкция всех билетных касс (все видели это убожество),электронное табло площадью 50(!)квадратных метров, видеобаннеры по периметру поля..На всю эту красоту было выделено 1,069 млрд.тенге. Реконструкция (кстати не в 2016 (увеличил срок эксплуатации Аким),а в 2017 году с переходом на 2018 год) производилась по дешёвому варианту типа :вместо брусчатки-асфальт,вместо дорогой краски-подешевле и т.д. И вот через 3 (а не 5!) лет мы имеем ,то что имеем. Да, и количество посадочных мест увеличилось только на 1 тысячу.
Могут, конечно, при желании и на Луну можно перенести.: Вопрос: эти требования УЕФА сегодня стали известны ???? насколько я в курсе, перед допуском команд в европейских играх, приезжает спец.представители УЕФА с проверкой материальной базы команды, на предмет соответствия требованиям УУФА. При Кулагине почему то база и стадион соответствовал этим требования, Помните , приезжали обладатели Кубка Европы турецкая команда "Галатасарай". Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.
Кстати,ФК "Шахтёр" в третьем квалификационном раунде сыграет с украинской командой "Колос"из села Ковалёвка в 65 км. от Киева. Население -2000 человек. Так там стадион на 5000 мест (2014г.). Стадион соответствует современным требованиям УЕФА и может принимать все квалификационные матчи еврокубков. На этой арене официальный матч уже проводила женская сборная Украины. У меня закрадываются смутные сомнения в эффективности наших властей, которые переплюнули даже украинских!
ACROS: Вопрос: эти требования УЕФА сегодня стали известны ???? насколько я в курсе, перед допуском команд в европейских играх, приезжает спец.представители УЕФА с проверкой материальной базы команды, на предмет соответствия требованиям УУФА. При Кулагине почему то база и стадион соответствовал этим требования, Помните , приезжали обладатели Кубка Европы турецкая команда "Галатасарай".
Ну значит галатасараю тогда хватало и того уровня оснащённости стадиона Хорваты вот недавно приезжали тоже ничего А для 3 уровня там вообще значит ого-го кто приехать может Целый донецкий шахтер какой-нибудь из Львова) Цитата:
ACROS: Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию
Тогда по логике вещей и принимать будут почти все команды В чем же тут ларчик? Цитата:
Лесовик: с украинской командой "Колос"из села Ковалёвка в 65 км. от Киева. Население -2000 человек. Так там стадион на 5000 мест (2014г.). Стадион соответствует современным требованиям УЕФА и может принимать все квалификационные матчи еврокубков. На этой арене официальный матч уже проводила женская сборная Украины. У меня закрадываются смутные сомнения в эффективности наших властей, которые переплюнули даже украинских!
Да УЕФЕ надо было просто подмазать как в ковалевке) они бы и с 10 местами стадион лицензировали а у нас всё стесняются
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