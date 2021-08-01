Отправлено: - 21:56

ACROS:

Вопрос: эти требования УЕФА сегодня стали известны ???? насколько я в курсе, перед допуском команд в европейских играх, приезжает спец.представители УЕФА с проверкой материальной базы команды, на предмет соответствия требованиям УУФА. При Кулагине почему то база и стадион соответствовал этим требования, Помните , приезжали обладатели Кубка Европы турецкая команда "Галатасарай".

ACROS:

Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию

Лесовик:

с украинской командой "Колос"из села Ковалёвка в 65 км. от Киева. Население -2000 человек. Так там стадион на 5000 мест (2014г.). Стадион соответствует современным требованиям УЕФА и может принимать все квалификационные матчи еврокубков. На этой арене официальный матч уже проводила женская сборная Украины. У меня закрадываются смутные сомнения в эффективности наших властей, которые переплюнули даже украинских!

Цитата:Ну значит галатасараю тогда хватало и того уровня оснащённости стадионаХорваты вот недавно приезжали тоже ничегоА для 3 уровня там вообще значит ого-го кто приехать можетЦелый донецкий шахтер какой-нибудь из Львова)Цитата:Тогда по логике вещей и принимать будут почти все командыВ чем же тут ларчик? Цитата:ДаУЕФЕ надо было просто подмазать как в ковалевке) они бы и с 10 местами стадион лицензировали а у нас всё стесняются