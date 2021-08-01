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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 17:27
#4666
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с аулов смотрю начинают возвращаться после выходных.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 17:30
#4667
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один из таких смотрю не вписался в поворот, сразу получил красную карточку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 17:48
#4668
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поздравляю Дракона.
немец с чисто немецкой фамилией и именем
стал первым в теннисе.
Александр Зверев.
россиянин с серебром.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 18:38
#4669
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abaika95:
А так для прочности в смысле того чтобы не возмущались?)) Так не возмущаются вроде) прочно всё[/quote

До поры, до времени.
Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться, то в действие может вступить 3-й закон Ньютона
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 18:47
#4670
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Цитата:
таноми52:
Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться

Если количество куатов будет увеличиваться - значит, возможно, потребность есть. Хотя, если будет такая потребность в действительности - будут просто оставлять эти магазины без львиной доли прибыли. И это будет естественный процесс. Но он будет неравномерным. Даже если судить по каналу Тильмайдан - 12 тысяч подписчиков нашлись легко. Потом еле 3000 набежало. Сейчас - ещё две. И где-то будет плато, которое не перешагнуть, а его численность вряд ли достигнет численности населения Рудного. Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.

[Исправлено: Victor Yang, 01.08.2021 - 18:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 19:21
#4671
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Янг доказывает сам себе что он сделал правильно что уехал в Челябинск.
как и информатик.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8866
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 19:22
#4672
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Цитата:
viktorian85:
Никто в Казахстане ни через 10 лет ни через 15 лет ни через 20 лет не будет полностью говорить по казахски. Так и будет русский и казахский.

Спасибо кэпЦитата:
Victor Yang:
Швейцария? Бельгия?

Да а где была Швейцария раньше а Бельгия? Поделены были между разными странами или нет?
Цитата:
гражданин СССР:
Житель юрты рассказывает про русских кочевников

В юрте не живу
4 квартиры есть
Тебе и не снилось
Завтра в Саратове таджики тебя заставят коки с лессница убирать
Сразу в Самару убежишь))
Там кокить
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8866
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 19:30
#4673
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Цитата:
alex_60:
с аулов смотрю начинают возвращаться после выходных.

Причем тут твои родственники?
[quotтаноми52:
До поры, до времени. Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться, то в действие может вступить 3-й закон Ньютона
Ничего не будет
Никто вас не боится особенно писающих на форуме
Цитата:
Victor Yang:
Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.

Когда русских будет 10%
Пока же русских тут больше будет запрос на удовлетворение потребностей обоих языков
Тут уже закон -"какбы не обидеть"
Согласен глупый закон
Либо давить либо не обижать
А щас получается ни туда ни сюда
Цитата:
alex_60:
Янг доказывает сам себе что он сделал правильно что уехал в Челябинск. как и информатик

А почему они должны доказывать обратное?
Это человеческий психологический механизм
доказыать себе что поступил правильно В любой ситуации
Иначе начнется рефлексия и депрессия(так поступают сильные) а другие многие себе отключают искусственно эту защиту просто доказывая всем что они правы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 20:11
#4674
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женские халаты с аула
позорят нацию. один такой в Кустанае.

[Исправлено: alex_60, 01.08.2021 - 20:11]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 20:13
#4675
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главное чтобы с аула успел,
а то как обычно опять.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8866
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 20:24
#4676
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Цитата:
alex_60:
женские халаты с аула позорят нацию. один такой в Кустанае.

Защемило у старого
Как попугай одно и тоже одно и тоже
Старики это дело такое
Придется терпеть пока....)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12611
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 21:07
#4677
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обидно да, пацан с аула.
терпи, твоя участь.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8866
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 21:50
#4678
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Цитата:
alex_60:
обидно да, пацан с аула. терпи, твоя участь.

Ну если ты Костанай аулом называешь
То вообще плевать
Такое уважение у тебя значит
К бывшей родине

[Исправлено: Тимур Гафуров, 01.08.2021 - 22:14]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 21:59
#4679
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Цитата:
abaika95:
4 квартиры есть

Откуда - деньги,
абаюшка?... :lol: ;-) :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 22:02
#4680
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Цитата:
drakon:
Откуда - деньги,

____Наверное баранов продал :-x
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