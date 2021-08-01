Отправлено: - 18:47

таноми52:

Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться

[Исправлено: Victor Yang, 01.08.2021 - 18:48]

Цитата:Если количество куатов будет увеличиваться - значит, возможно, потребность есть. Хотя, если будет такая потребность в действительности - будут просто оставлять эти магазины без львиной доли прибыли. И это будет естественный процесс. Но он будет неравномерным. Даже если судить по каналу Тильмайдан - 12 тысяч подписчиков нашлись легко. Потом еле 3000 набежало. Сейчас - ещё две. И где-то будет плато, которое не перешагнуть, а его численность вряд ли достигнет численности населения Рудного. Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.