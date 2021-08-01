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Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
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Я робот(Пользователи)
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Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объяснил причину недопуска стадиона «Тобола» к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
Цитата:
Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести
В нашей стране только два стадиона соответствуют III категории: в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим казахстанские команды «Тобол», «Шахтер» и «Астана», участвующие в третьем отборочном раунде Лиги конференций, домашние матчи будут вынуждены проводить на столичном стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.
Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:25
Это не его речь Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).
Это стандартный ответ, отписка одного из его пресс-секретарей, который половину текста взял из интернета.
[Исправлено: Erden81, 01.08.2021 - 13:26]
Это стандартный ответ, отписка одного из его пресс-секретарей, который половину текста взял из интернета.
[Исправлено: Erden81, 01.08.2021 - 13:26]
(Уважаемые пользователи)
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Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 13:38
А зачем, капремонт, делали в 2016 году?...
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 14:37
Цитата:
Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении
abaika95:
Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести
Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести
Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 14:51
Цитата:
А оно ему надо?
Цитата:
Болельщики могут и в Астану съездить на матч
С них не убудет
Erden81:
Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).
Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).
А оно ему надо?
Цитата:
Erden81:
Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении
Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении
Болельщики могут и в Астану съездить на матч
С них не убудет
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 16:30
Цитата:
Посреди рабочей недели?
abaika95:
Болельщики могут и в Астану съездить на матч. С них не убудет
Болельщики могут и в Астану съездить на матч. С них не убудет
Посреди рабочей недели?
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 17:08
А чем плох для чиновников вариант доведения до 3 категории? Это ж сколько можно ещё освоить средств! Прошлый ремонт и так оставил неоднозначное впечатление, начиная от подрядчика- РГП "Енбек-Костанай" ,которое "засветилось" потом в коррупцонных схемах при ремонте дорог (в частности пр.Абая) и на стадионе они явно оторвались. Конечно,скажут: не пойман -не вор. Но скажите пожалуйста-к чему было усложнять и удорожать проект с подогревом газона (сделанного кстати с нарушением..там укладка подогрева должна была производиться ДО, а не после настила газона),если им по сути и не пользовались все эти годы. Газон "угробили", а агронома из РФ потеряли.. Много чего было обещано ,а где всё это?? В частности -реконструкция всех билетных касс (все видели это убожество),электронное табло площадью 50(!)квадратных метров, видеобаннеры по периметру поля..На всю эту красоту было выделено 1,069 млрд.тенге. Реконструкция (кстати не в 2016 (увеличил срок эксплуатации Аким),а в 2017 году с переходом на 2018 год) производилась по дешёвому варианту типа :вместо брусчатки-асфальт,вместо дорогой краски-подешевле и т.д. И вот через 3 (а не 5!) лет мы имеем ,то что имеем. Да, и количество посадочных мест увеличилось только на 1 тысячу.
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 19:32
Цитата:
Тогда какой это болельщик?
Либо работа либо боль))
Erden81:
Посреди рабочей недели?
Посреди рабочей недели?
Тогда какой это болельщик?
Либо работа либо боль))
A
(Полноправные пользователи)
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Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 19:39
Цитата:
Могут, конечно, при желании и на Луну можно перенести.: Вопрос: эти требования УЕФА сегодня стали известны ???? насколько я в курсе, перед допуском команд в европейских играх, приезжает спец.представители УЕФА с проверкой материальной базы команды, на предмет соответствия требованиям УУФА. При Кулагине почему то база и стадион соответствовал этим требования, Помните , приезжали обладатели Кубка Европы турецкая команда "Галатасарай".
Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.
abaika95:
Могут и в Астане пару матчей провести
Могут и в Астане пару матчей провести
Могут, конечно, при желании и на Луну можно перенести.: Вопрос: эти требования УЕФА сегодня стали известны ???? насколько я в курсе, перед допуском команд в европейских играх, приезжает спец.представители УЕФА с проверкой материальной базы команды, на предмет соответствия требованиям УУФА. При Кулагине почему то база и стадион соответствовал этим требования, Помните , приезжали обладатели Кубка Европы турецкая команда "Галатасарай".
Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
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- 01.01.15
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- 680
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 20:28
А что самое интересное, если вдруг кто-то да и пройдет 3 круг, где играть будут?
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 20:32
Кстати,ФК "Шахтёр" в третьем квалификационном раунде сыграет с украинской командой "Колос"из села Ковалёвка в 65 км. от Киева. Население -2000 человек. Так там стадион на 5000 мест (2014г.). Стадион соответствует современным требованиям УЕФА и может принимать все квалификационные матчи еврокубков. На этой арене официальный матч уже проводила женская сборная Украины. У меня закрадываются смутные сомнения в эффективности наших властей, которые переплюнули даже украинских!
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