Отправлено: - 20:31

yudjin:

Ну у них же не было цели проверить статус журналиста, у них была задача не пущать шпиёна.

Серый волк:

Вся эта грязная история обороны от журналиста участков весьма попахивает грязными делишками на самих участках, которые усиленно старались скрыть от камеры журналиста

Цитата:Ну всяка может случитсяАгентов госдепа и в Рашке не любятА уж в твоей белораше ууууЦитата:СогласенУ вас в России на голосованиях по поправкам в конституцию было прощеВот тебе пенек и лавочка подходи пиши СОГЛАСЕНИ точка