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≡ Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42066
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объяснил причину недопуска стадиона «Тобола» к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8864
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
#1
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Цитата:
В нашей стране только два стадиона соответствуют III категории: в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим казахстанские команды «Тобол», «Шахтер» и «Астана», участвующие в третьем отборочном раунде Лиги конференций, домашние матчи будут вынуждены проводить на столичном стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.

Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
46
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:25
#2
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Это не его речь :lol: Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).
Это стандартный ответ, отписка одного из его пресс-секретарей, который половину текста взял из интернета.

[Исправлено: Erden81, 01.08.2021 - 13:26]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22308
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 13:38
#3
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А зачем, капремонт, делали в 2016 году?... :-o
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
46
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 14:37
#4
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Цитата:
abaika95:
Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести


Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8864
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 14:51
#5
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Цитата:
Erden81:
Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).

А оно ему надо?
Цитата:
Erden81:
Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении

Болельщики могут и в Астану съездить на матч
С них не убудет
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
46
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 16:30
#6
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Цитата:
abaika95:
Болельщики могут и в Астану съездить на матч. С них не убудет

Посреди рабочей недели?
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
20
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 17:08
#7
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А чем плох для чиновников вариант доведения до 3 категории? Это ж сколько можно ещё освоить средств! Прошлый ремонт и так оставил неоднозначное впечатление, начиная от подрядчика- РГП "Енбек-Костанай" ,которое "засветилось" потом в коррупцонных схемах при ремонте дорог (в частности пр.Абая) и на стадионе они явно оторвались. Конечно,скажут: не пойман -не вор. Но скажите пожалуйста-к чему было усложнять и удорожать проект с подогревом газона (сделанного кстати с нарушением..там укладка подогрева должна была производиться ДО, а не после настила газона),если им по сути и не пользовались все эти годы. Газон "угробили", а агронома из РФ потеряли.. Много чего было обещано ,а где всё это?? В частности -реконструкция всех билетных касс (все видели это убожество),электронное табло площадью 50(!)квадратных метров, видеобаннеры по периметру поля..На всю эту красоту было выделено 1,069 млрд.тенге. Реконструкция (кстати не в 2016 (увеличил срок эксплуатации Аким),а в 2017 году с переходом на 2018 год) производилась по дешёвому варианту типа :вместо брусчатки-асфальт,вместо дорогой краски-подешевле и т.д. И вот через 3 (а не 5!) лет мы имеем ,то что имеем. Да, и количество посадочных мест увеличилось только на 1 тысячу.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8864
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 19:32
#8
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Цитата:
Erden81:
Посреди рабочей недели?

Тогда какой это болельщик?
Либо работа либо боль))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1891
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 19:39
#9
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Цитата:
abaika95:
Могут и в Астане пару матчей провести

Могут, конечно, при желании и на Луну можно перенести.: Вопрос: эти требования УЕФА сегодня стали известны ???? насколько я в курсе, перед допуском команд в европейских играх, приезжает спец.представители УЕФА с проверкой материальной базы команды, на предмет соответствия требованиям УУФА. При Кулагине почему то база и стадион соответствовал этим требования, Помните , приезжали обладатели Кубка Европы турецкая команда "Галатасарай".
Может, ларчик, просто открывается: выбить бюджетные деньги на НЕКУЮ реконструкцию.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
680
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 20:28
#10
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А что самое интересное, если вдруг кто-то да и пройдет 3 круг, где играть будут?
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
20
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 20:32
#11
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Кстати,ФК "Шахтёр" в третьем квалификационном раунде сыграет с украинской командой "Колос"из села Ковалёвка в 65 км. от Киева. Население -2000 человек. Так там стадион на 5000 мест (2014г.). Стадион соответствует современным требованиям УЕФА и может принимать все квалификационные матчи еврокубков. На этой арене официальный матч уже проводила женская сборная Украины. У меня закрадываются смутные сомнения в эффективности наших властей, которые переплюнули даже украинских!
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