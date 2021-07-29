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≡ Попасть во власть четвертого уровня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42066
Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 29.07.21 - 11:11
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В воскресенье, 25 июля, впервые в истории независимого Казахстана прошли прямые выборы глав администраций городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Теперь акимов 4-го уровня будут выбирать регулярно в случае досрочной отставки либо после истечения срока полномочий.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7630
Re: Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 29.07.21 - 11:11
#1
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Бедный журналист НГ... поехать на задание и получить 7 кругов ад... избирательного участка... Сделали все, чтобы на участок не проникли не свои люди. Причем для своих и всяких насальников из района наверняка всякие ашыки-машыки,статусы,пцры и паспорта вакцинации до одного места.
А егов та еще пирамида... нах... вертили, так нах...вертили.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12610
Re: Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 29.07.21 - 11:23
#2
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///если у вас возникнут проблемы и не будет хорошего интернет-соединения, то на выборах вы персона нон грата.//

так ашик по инн позволяет пройти, если нет телефона.
контролерам показываешь инн, они сами должны проверять.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7630
Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 29.07.21 - 11:29
#3
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Цитата:
alex_60:
так ашик по инн позволяет пройти, если нет телефона. контролерам показываешь инн, они сами должны проверять.

Ну у них же не было цели проверить статус журналиста, у них была задача не пущать шпиёна.

Кстати, статус можно и в приложении Каспи узнать и показать.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12610
Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 29.07.21 - 11:37
#4
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Цитата:
yudjin:
Кстати, статус можно и в приложении Каспи узнать и показать.


и в Damumed тоже.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22308
Re: Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 29.07.21 - 12:14
#5
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Дааа, понимаю, вот это - выборы.
А у нас, что? Пришёл, удостоверение -
показал, быллетень - получил, птичку -
поставил, в ящик - опустил и всё.
Даже не интересно... :lol: ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11595
Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 30.07.21 - 20:43
#6
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Вся эта грязная история обороны от журналиста участков весьма попахивает грязными делишками на самих участках, которые усиленно старались скрыть от камеры журналиста.

Честные люди на честных выборах явно так не делают.
Кому эпидемия - а кому прямо мать родная и козыри в руки.

Ну и вызов полиции ложный юристы могут квалифицировать как административку и этого цербера вертящегося как уж на сковороде, то фото не то, то ашик не ашик, вполне отштрафовать за ложный вызов полиции. Чтоб неповадно было жульничать.

Думаю ещё журналистам в ответ нужно создать свой список и это поселение нужно занести в Черный список с чёрной меткой.

[Исправлено: Серый волк, 30.07.2021 - 17:46]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1656
Re: Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 01.08.21 - 20:26
#7
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С каких пор выборы тех, кто хочет руководить и решать свои какие то дела, личные и не очень, за счёт налогоплательщиков, стали признаком демократии?
Если бы решали это за минимальную зп, это одно, но когда зп в месяц составляет в разы больше чем у профессионала рабочего, превышая его зарплату в десять, а то и в 30 и в сотни раз, то это отнюдь не демократия, а слово где находимся мы из четырех букв..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8864
Re: Попасть во власть четвертого уровня
Отправлено: 01.08.21 - 20:31
#8
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Цитата:
yudjin:
Ну у них же не было цели проверить статус журналиста, у них была задача не пущать шпиёна.

Ну всяка может случится
Агентов госдепа и в Рашке не любят
А уж в твоей белораше ууууЦитата:
Серый волк:
Вся эта грязная история обороны от журналиста участков весьма попахивает грязными делишками на самих участках, которые усиленно старались скрыть от камеры журналиста

Согласен
У вас в России на голосованиях по поправкам в конституцию было проще
Вот тебе пенек и лавочка подходи пиши СОГЛАСЕН
И точка
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