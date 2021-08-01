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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 17:27
с аулов смотрю начинают возвращаться после выходных.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 17:30
один из таких смотрю не вписался в поворот, сразу получил красную карточку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 17:48
поздравляю Дракона.
немец с чисто немецкой фамилией и именем
стал первым в теннисе.
Александр Зверев.
россиянин с серебром.
немец с чисто немецкой фамилией и именем
стал первым в теннисе.
Александр Зверев.
россиянин с серебром.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2481
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 18:38
abaika95:
А так для прочности в смысле того чтобы не возмущались?)) Так не возмущаются вроде) прочно всё[/quote
До поры, до времени.
Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться, то в действие может вступить 3-й закон Ньютона
А так для прочности в смысле того чтобы не возмущались?)) Так не возмущаются вроде) прочно всё[/quote
До поры, до времени.
Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться, то в действие может вступить 3-й закон Ньютона
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14195
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 18:47
Цитата:
Если количество куатов будет увеличиваться - значит, возможно, потребность есть. Хотя, если будет такая потребность в действительности - будут просто оставлять эти магазины без львиной доли прибыли. И это будет естественный процесс. Но он будет неравномерным. Даже если судить по каналу Тильмайдан - 12 тысяч подписчиков нашлись легко. Потом еле 3000 набежало. Сейчас - ещё две. И где-то будет плато, которое не перешагнуть, а его численность вряд ли достигнет численности населения Рудного. Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.
[Исправлено: Victor Yang, 01.08.2021 - 18:48]
таноми52:
Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться
Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться
Если количество куатов будет увеличиваться - значит, возможно, потребность есть. Хотя, если будет такая потребность в действительности - будут просто оставлять эти магазины без львиной доли прибыли. И это будет естественный процесс. Но он будет неравномерным. Даже если судить по каналу Тильмайдан - 12 тысяч подписчиков нашлись легко. Потом еле 3000 набежало. Сейчас - ещё две. И где-то будет плато, которое не перешагнуть, а его численность вряд ли достигнет численности населения Рудного. Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.
[Исправлено: Victor Yang, 01.08.2021 - 18:48]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 19:21
Янг доказывает сам себе что он сделал правильно что уехал в Челябинск.
как и информатик.
как и информатик.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 19:22
Цитата:
Спасибо кэпЦитата:
Да а где была Швейцария раньше а Бельгия? Поделены были между разными странами или нет?
Цитата:
В юрте не живу
4 квартиры есть
Тебе и не снилось
Завтра в Саратове таджики тебя заставят коки с лессница убирать
Сразу в Самару убежишь))
Там кокить
viktorian85:
Никто в Казахстане ни через 10 лет ни через 15 лет ни через 20 лет не будет полностью говорить по казахски. Так и будет русский и казахский.
Никто в Казахстане ни через 10 лет ни через 15 лет ни через 20 лет не будет полностью говорить по казахски. Так и будет русский и казахский.
Спасибо кэпЦитата:
Victor Yang:
Швейцария? Бельгия?
Швейцария? Бельгия?
Да а где была Швейцария раньше а Бельгия? Поделены были между разными странами или нет?
Цитата:
гражданин СССР:
Житель юрты рассказывает про русских кочевников
Житель юрты рассказывает про русских кочевников
В юрте не живу
4 квартиры есть
Тебе и не снилось
Завтра в Саратове таджики тебя заставят коки с лессница убирать
Сразу в Самару убежишь))
Там кокить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 19:30
Цитата:
Причем тут твои родственники?
[quotтаноми52:
До поры, до времени. Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться, то в действие может вступить 3-й закон Ньютона
Ничего не будет
Никто вас не боится особенно писающих на форуме
Цитата:
Когда русских будет 10%
Пока же русских тут больше будет запрос на удовлетворение потребностей обоих языков
Тут уже закон -"какбы не обидеть"
Согласен глупый закон
Либо давить либо не обижать
А щас получается ни туда ни сюда
Цитата:
А почему они должны доказывать обратное?
Это человеческий психологический механизм
доказыать себе что поступил правильно В любой ситуации
Иначе начнется рефлексия и депрессия(так поступают сильные) а другие многие себе отключают искусственно эту защиту просто доказывая всем что они правы
alex_60:
с аулов смотрю начинают возвращаться после выходных.
с аулов смотрю начинают возвращаться после выходных.
Причем тут твои родственники?
[quotтаноми52:
До поры, до времени. Если количество куатов и его сторонников будет увеличиваться, а давление на русский язык (наступление на который начали,оказывается, втихую ещё в 90-х) усиливаться, то в действие может вступить 3-й закон Ньютона
Ничего не будет
Никто вас не боится особенно писающих на форуме
Цитата:
Victor Yang:
Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.
Тут можно этнологам (если таковые есть в Казахстане) диссертацию писать с вероятностными расчётами и выводами когда же казахский язык станет действительно доминирующим в Казахстане.
Когда русских будет 10%
Пока же русских тут больше будет запрос на удовлетворение потребностей обоих языков
Тут уже закон -"какбы не обидеть"
Согласен глупый закон
Либо давить либо не обижать
А щас получается ни туда ни сюда
Цитата:
alex_60:
Янг доказывает сам себе что он сделал правильно что уехал в Челябинск. как и информатик
Янг доказывает сам себе что он сделал правильно что уехал в Челябинск. как и информатик
А почему они должны доказывать обратное?
Это человеческий психологический механизм
доказыать себе что поступил правильно В любой ситуации
Иначе начнется рефлексия и депрессия(так поступают сильные) а другие многие себе отключают искусственно эту защиту просто доказывая всем что они правы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 20:11
женские халаты с аула
позорят нацию. один такой в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 01.08.2021 - 20:11]
позорят нацию. один такой в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 01.08.2021 - 20:11]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 20:13
главное чтобы с аула успел,
а то как обычно опять.
а то как обычно опять.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 20:24
Цитата:
Защемило у старого
Как попугай одно и тоже одно и тоже
Старики это дело такое
Придется терпеть пока....)))
alex_60:
женские халаты с аула позорят нацию. один такой в Кустанае.
женские халаты с аула позорят нацию. один такой в Кустанае.
Защемило у старого
Как попугай одно и тоже одно и тоже
Старики это дело такое
Придется терпеть пока....)))
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