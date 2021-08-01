Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...

Отправлено: - 17:08

А чем плох для чиновников вариант доведения до 3 категории? Это ж сколько можно ещё освоить средств! Прошлый ремонт и так оставил неоднозначное впечатление, начиная от подрядчика- РГП "Енбек-Костанай" ,которое "засветилось" потом в коррупцонных схемах при ремонте дорог (в частности пр.Абая) и на стадионе они явно оторвались. Конечно,скажут: не пойман -не вор. Но скажите пожалуйста-к чему было усложнять и удорожать проект с подогревом газона (сделанного кстати с нарушением..там укладка подогрева должна была производиться ДО, а не после настила газона),если им по сути и не пользовались все эти годы. Газон "угробили", а агронома из РФ потеряли.. Много чего было обещано ,а где всё это?? В частности -реконструкция всех билетных касс (все видели это убожество),электронное табло площадью 50(!)квадратных метров, видеобаннеры по периметру поля..На всю эту красоту было выделено 1,069 млрд.тенге. Реконструкция (кстати не в 2016 (увеличил срок эксплуатации Аким),а в 2017 году с переходом на 2018 год) производилась по дешёвому варианту типа :вместо брусчатки-асфальт,вместо дорогой краски-подешевле и т.д. И вот через 3 (а не 5!) лет мы имеем ,то что имеем. Да, и количество посадочных мест увеличилось только на 1 тысячу.