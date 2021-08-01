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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 12:47
Цитата:
Да преподают
Как в русских школах-казахский
Цитата:
Ещё пару раз так посидишь и на тебя охоту объявят
Сидит он на детей пялится среди бела дня
Цитата:
Опять вопрос
Зачем?
Что у русского языка своего государства нет?))
Вроде есть там все на русском общаються
Так зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?
maxsaf:
Интересно, а в классах с казахским языком обучения русский язык преподают, или его уже вообще нет там?
Интересно, а в классах с казахским языком обучения русский язык преподают, или его уже вообще нет там?
Да преподают
Как в русских школах-казахский
Цитата:
alex_60:
сейчас посидел рядом с детской площадкой,
сейчас посидел рядом с детской площадкой,
Ещё пару раз так посидишь и на тебя охоту объявят
Сидит он на детей пялится среди бела дня
Цитата:
Victor Yang:
Это сигнал властям - если многие считают русский вторым государственным, может стоит его таковым сделать?
Это сигнал властям - если многие считают русский вторым государственным, может стоит его таковым сделать?
Опять вопрос
Зачем?
Что у русского языка своего государства нет?))
Вроде есть там все на русском общаються
Так зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 12:59
Варламов последнее время поднимает вопросы нац ситуации по окраинам РФ
Смотреть с 22 минуты
Вот пример
Тыва. зачем там теперь русский язык в принципе? А следом Чечня,Ингушетия и Дагестан с Калмыкией
Смотреть с 22 минуты
Тыва. зачем там теперь русский язык в принципе? А следом Чечня,Ингушетия и Дагестан с Калмыкией
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 13:07
Цитата:
Ну к слову Рау вроде как на казахском изъясняется
Не литературно, но умеет
Цитата:
Они по турецки не разучились это главное) а по русски там мало кто общаетсяЦитата:
30 лет уже показывает
Никто не умирает от этого))
Цитата:
С кубаноидами не общался но рассказывают что по менталитету не отличаются от наших азиатских русских
Цитата:
Или в Рашке в рядах ряженных Казачков гой еси на митингах кричать да?))
Цитата:
Это в России
Там Костанай кустанаем называют
Мы же будем поздравлять россиян с годовщиной постройки Москеу а там и годовщина Челяби и Орынбора подтянется))
maxsaf:
Ну это пока Куат их на знание гос языка ее проверил
Ну это пока Куат их на знание гос языка ее проверил
Ну к слову Рау вроде как на казахском изъясняется
Не литературно, но умеет
Цитата:
maxsaf:
Там по английски разучились или по русски?
Там по английски разучились или по русски?
Они по турецки не разучились это главное) а по русски там мало кто общаетсяЦитата:
maxsaf:
Время покажет
Время покажет
30 лет уже показывает
Никто не умирает от этого))
Цитата:
Гога:
А может ему с себя начать ? Не заметил больших проблем здесь в общении .Хотя тут местные себя называют *кубаноиды*
А может ему с себя начать ? Не заметил больших проблем здесь в общении .Хотя тут местные себя называют *кубаноиды*
С кубаноидами не общался но рассказывают что по менталитету не отличаются от наших азиатских русских
Цитата:
maxsaf:
Зря он к чужакам уехал, щас бы с остальными на ЛГБТ-шников "Алла, я в бар" кричал
Зря он к чужакам уехал, щас бы с остальными на ЛГБТ-шников "Алла, я в бар" кричал
Или в Рашке в рядах ряженных Казачков гой еси на митингах кричать да?))
Цитата:
maxsaf:
Щас начнется: а где это?
Щас начнется: а где это?
Это в России
Там Костанай кустанаем называют
Мы же будем поздравлять россиян с годовщиной постройки Москеу а там и годовщина Челяби и Орынбора подтянется))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 13:13
Цитата:
Ещё вопрос зачем ?
Кому "не надо" всервоно не поймет
Будет ныть,сопли пускать но всеровно давить на своё что у нас два государственных)
Цитата:
Зачем что-то объяснять? Не знание законов не освобождает от ответственности)
alex_60: я там жил. столица страны,в которой я родился. у меня там родня. я там бываю.Ну че врать то? Это и сейчас столица страны твоего гражданства Ну россиянин же ты!) КраснопаспартовыйЦитата:
maxsaf:
Еще одна. Два государственных. Ну хоть бы в школе обьяснили, сколько их на самом деле.
Еще одна. Два государственных. Ну хоть бы в школе обьяснили, сколько их на самом деле.
Ещё вопрос зачем ?
Кому "не надо" всервоно не поймет
Будет ныть,сопли пускать но всеровно давить на своё что у нас два государственных)
Цитата:
maxsaf:
Либо обьяснить всеми доступными способами - государственный язык один, а дальше сами решайте, как с этим фактом жить. Или где.
Либо обьяснить всеми доступными способами - государственный язык один, а дальше сами решайте, как с этим фактом жить. Или где.
Зачем что-то объяснять? Не знание законов не освобождает от ответственности)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 13:59
Цитата:
В Казахстане - для прочности государства, в котором русские, по словам Президента, не диаспора, а часть народа!
(https://informburo.kz/novosti/tokaev-vyrazhenie-russkaya-diaspora-protivorechit-istinnomu-polozheniyu-veshchey-russkie-chast-nashego-naroda-107166.html)
abaika95:
Что у русского языка своего государства нет?)) Вроде есть там все на русском общаються Так зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?
Что у русского языка своего государства нет?)) Вроде есть там все на русском общаються Так зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?
В Казахстане - для прочности государства, в котором русские, по словам Президента, не диаспора, а часть народа!
(https://informburo.kz/novosti/tokaev-vyrazhenie-russkaya-diaspora-protivorechit-istinnomu-polozheniyu-veshchey-russkie-chast-nashego-naroda-107166.html)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:04
Послушаем Лару Фабиан?
В такую жарищу остаётся только прятаться в прохладе и заниматься своим хобби
[Исправлено: таноми52, 01.08.2021 - 14:06]
В такую жарищу остаётся только прятаться в прохладе и заниматься своим хобби
[Исправлено: таноми52, 01.08.2021 - 14:06]
(Уважаемые пользователи)
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- Регистрация:
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- Сообщений:
- 22306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:31
Цитата:
И сколько, дают тем, кто не знает, что в Казахстане один,
государственный язык?...
abaika95:
Зачем что-то объяснять? Не знание законов не освобождает от ответственности)
Зачем что-то объяснять? Не знание законов не освобождает от ответственности)
И сколько, дают тем, кто не знает, что в Казахстане один,
государственный язык?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:43
Цитата:
Часть народа в котором гос язык это казахский
А так для прочности в смысле того чтобы не возмущались?))
Так не возмущаются вроде) прочно всё
Цитата:
Пока публично клеймят
Дальше больше)
таноми52:
В Казахстане - для прочности государства, в котором русские, по словам Президента, не диаспора, а часть народа!
В Казахстане - для прочности государства, в котором русские, по словам Президента, не диаспора, а часть народа!
Часть народа в котором гос язык это казахский
А так для прочности в смысле того чтобы не возмущались?))
Так не возмущаются вроде) прочно всё
Цитата:
drakon:
И сколько, дают тем, кто не знает, что в Казахстане один, государственный язык?...
И сколько, дают тем, кто не знает, что в Казахстане один, государственный язык?...
Пока публично клеймят
Дальше больше)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:53
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:08
Цитата:
У немецкого, английского, французского, испанского, португальского тоже есть "свои" государства. Но это не мешает быть этим языкам одним из государственных в других странах.
Цитата:
Потому что это единственно верная адаптация названия. Никто не указывает англоязычным странам что правильно писать Moskwa, а не Moscow. Rossia, а не Russia. Я больше скажу - при полном переходе на латиницу, написания по-английски и по-казахски могут отличаться. Но смелости вряд ли хватит указывать "правильное" написание.
Цитата:
Если поздравления будут на казахском - никто и слова не скажет, потому как адаптация названий на казахском языке будет именно такой.
abaika95:
Что у русского языка своего государства нет?
Что у русского языка своего государства нет?
У немецкого, английского, французского, испанского, португальского тоже есть "свои" государства. Но это не мешает быть этим языкам одним из государственных в других странах.
Цитата:
abaika95:
Там Костанай кустанаем называют
Там Костанай кустанаем называют
Потому что это единственно верная адаптация названия. Никто не указывает англоязычным странам что правильно писать Moskwa, а не Moscow. Rossia, а не Russia. Я больше скажу - при полном переходе на латиницу, написания по-английски и по-казахски могут отличаться. Но смелости вряд ли хватит указывать "правильное" написание.
Цитата:
abaika95:
Мы же будем поздравлять россиян с годовщиной постройки Москеу а там и годовщина Челяби и Орынбора подтянется))
Мы же будем поздравлять россиян с годовщиной постройки Москеу а там и годовщина Челяби и Орынбора подтянется))
Если поздравления будут на казахском - никто и слова не скажет, потому как адаптация названий на казахском языке будет именно такой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:22
Цитата:
Будем говорить до конца
В бывших колониях
Где местное население вырезали либо навязали язык метрополии
Также надо и у нас по твоему?
Цитата:
А кто спорит то?
Ну называют они в России Костанай Кустанаем флаг им
У нас Москеу и челяби
Цитата:
Никто слова не скажет если даже на русском поздравят также
Кому важно чье слово?
Victor Yang:
Но это не мешает быть этим языкам одним из государственных в других странах.
Но это не мешает быть этим языкам одним из государственных в других странах.
Будем говорить до конца
В бывших колониях
Где местное население вырезали либо навязали язык метрополии
Также надо и у нас по твоему?
Цитата:
Victor Yang:
Потому что это единственно верная адаптация названия.
Потому что это единственно верная адаптация названия.
А кто спорит то?
Ну называют они в России Костанай Кустанаем флаг им
У нас Москеу и челяби
Цитата:
Victor Yang:
Если поздравления будут на казахском - никто и слова не скажет, потому как адаптация названий на казахском языке будет именно такой.
Если поздравления будут на казахском - никто и слова не скажет, потому как адаптация названий на казахском языке будет именно такой.
Никто слова не скажет если даже на русском поздравят также
Кому важно чье слово?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:29
Правильно русский парень в сюжете у Варламова сказал
Ну вопрос почему столько русских уезжает?
Ну в тыве до революции сколько было русских? 4%
Потом резко навезли рабочую силу повысив процент до 40
Сейчас происходит естественный отток русских из мест куда их привозили повышая процент искусственно
Всех Чеченцев в 1944 привезли в Казахстан
Потом они начали возвращается после смерти Сталина на свою родину
Это естественная эмиграция
А русские вообще нация полукочевая
Русский крестьянин очень редко привязан к определенной местности
Выдался не урожай или засуха началась в Воронеже
Крестьянин сниматься с семьёй и ищет землю лучше и дальше от других
Так и дошли до Камчатки
Сначала шли колонизаторы (казаки,рейтары и армия) а за ними шло крестьянство
Сейчас опять,не нравится что-то русскому он снялся и уехал в Челябинск
Там его детям уже что-то не понравится они снялись и уехали в Москву а оттуда в Европу и США)
Кочевники и есть
Родина там где опа в тепле (Великий русский фильм Брат 2)
Ну вопрос почему столько русских уезжает?
Ну в тыве до революции сколько было русских? 4%
Потом резко навезли рабочую силу повысив процент до 40
Сейчас происходит естественный отток русских из мест куда их привозили повышая процент искусственно
Всех Чеченцев в 1944 привезли в Казахстан
Потом они начали возвращается после смерти Сталина на свою родину
Это естественная эмиграция
А русские вообще нация полукочевая
Русский крестьянин очень редко привязан к определенной местности
Выдался не урожай или засуха началась в Воронеже
Крестьянин сниматься с семьёй и ищет землю лучше и дальше от других
Так и дошли до Камчатки
Сначала шли колонизаторы (казаки,рейтары и армия) а за ними шло крестьянство
Сейчас опять,не нравится что-то русскому он снялся и уехал в Челябинск
Там его детям уже что-то не понравится они снялись и уехали в Москву а оттуда в Европу и США)
Кочевники и есть
Родина там где опа в тепле (Великий русский фильм Брат 2)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:50
Никто в Казахстане ни через 10 лет ни через 15 лет ни через 20 лет не будет полностью говорить по казахски. Так и будет русский и казахский.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 16:08
Цитата:
Швейцария? Бельгия?
abaika95:
Будем говорить до конца В бывших колониях Где местное население вырезали либо навязали язык метрополии
Будем говорить до конца В бывших колониях Где местное население вырезали либо навязали язык метрополии
Швейцария? Бельгия?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 392
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 16:19
Житель юрты рассказывает про русских кочевников
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