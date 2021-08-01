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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 311 из 311«1...309310311
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 12:47
#4651
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, а в классах с казахским языком обучения русский язык преподают, или его уже вообще нет там?

Да преподают
Как в русских школах-казахский
Цитата:
alex_60:
сейчас посидел рядом с детской площадкой,

Ещё пару раз так посидишь и на тебя охоту объявят
Сидит он на детей пялится среди бела дня
Цитата:
Victor Yang:
Это сигнал властям - если многие считают русский вторым государственным, может стоит его таковым сделать?

Опять вопрос
Зачем?
Что у русского языка своего государства нет?))
Вроде есть там все на русском общаються
Так зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 12:59
#4652
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Варламов последнее время поднимает вопросы нац ситуации по окраинам РФ
Смотреть с 22 минуты
Вот пример
Тыва. зачем там теперь русский язык в принципе? А следом Чечня,Ингушетия и Дагестан с Калмыкией
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 13:07
#4653
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Цитата:
maxsaf:
Ну это пока Куат их на знание гос языка ее проверил

Ну к слову Рау вроде как на казахском изъясняется
Не литературно, но умеет
Цитата:
maxsaf:
Там по английски разучились или по русски?

Они по турецки не разучились это главное) а по русски там мало кто общаетсяЦитата:
maxsaf:
Время покажет

30 лет уже показывает
Никто не умирает от этого))
Цитата:
Гога:
А может ему с себя начать ? Не заметил больших проблем здесь в общении .Хотя тут местные себя называют *кубаноиды*

С кубаноидами не общался но рассказывают что по менталитету не отличаются от наших азиатских русских
Цитата:
maxsaf:
Зря он к чужакам уехал, щас бы с остальными на ЛГБТ-шников "Алла, я в бар" кричал

Или в Рашке в рядах ряженных Казачков гой еси на митингах кричать да?))
Цитата:
maxsaf:
Щас начнется: а где это?

Это в России
Там Костанай кустанаем называют
Мы же будем поздравлять россиян с годовщиной постройки Москеу а там и годовщина Челяби и Орынбора подтянется))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 13:13
#4654
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Цитата:
alex_60: я там жил. столица страны,в которой я родился. у меня там родня. я там бываю.
Ну че врать то? Это и сейчас столица страны твоего гражданства Ну россиянин же ты!) КраснопаспартовыйЦитата:
maxsaf:
Еще одна. Два государственных. Ну хоть бы в школе обьяснили, сколько их на самом деле.

Ещё вопрос зачем ?
Кому "не надо" всервоно не поймет
Будет ныть,сопли пускать но всеровно давить на своё что у нас два государственных)
Цитата:
maxsaf:
Либо обьяснить всеми доступными способами - государственный язык один, а дальше сами решайте, как с этим фактом жить. Или где.

Зачем что-то объяснять? Не знание законов не освобождает от ответственности)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 13:59
#4655
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Цитата:
abaika95:
Что у русского языка своего государства нет?)) Вроде есть там все на русском общаються Так зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?


В Казахстане - для прочности государства, в котором русские, по словам Президента, не диаспора, а часть народа!
(https://informburo.kz/novosti/tokaev-vyrazhenie-russkaya-diaspora-protivorechit-istinnomu-polozheniyu-veshchey-russkie-chast-nashego-naroda-107166.html)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:04
#4656
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Послушаем Лару Фабиан?:-)
В такую жарищу остаётся только прятаться в прохладе и заниматься своим хобби



[Исправлено: таноми52, 01.08.2021 - 14:06]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22306
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:31
#4657
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Цитата:
abaika95:
Зачем что-то объяснять? Не знание законов не освобождает от ответственности)

И сколько, дают тем, кто не знает, что в Казахстане один,
государственный язык?... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:43
#4658
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Цитата:
таноми52:
В Казахстане - для прочности государства, в котором русские, по словам Президента, не диаспора, а часть народа!

Часть народа в котором гос язык это казахский
А так для прочности в смысле того чтобы не возмущались?))
Так не возмущаются вроде) прочно всё
Цитата:
drakon:
И сколько, дают тем, кто не знает, что в Казахстане один, государственный язык?...

Пока публично клеймят
Дальше больше)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 14:53
#4659
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Встретились на Олимпиаде
Два русских,немец и испанец
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14192
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:08
#4660
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Цитата:
abaika95:
Что у русского языка своего государства нет?

У немецкого, английского, французского, испанского, португальского тоже есть "свои" государства. Но это не мешает быть этим языкам одним из государственных в других странах.
Цитата:
abaika95:
Там Костанай кустанаем называют

Потому что это единственно верная адаптация названия. Никто не указывает англоязычным странам что правильно писать Moskwa, а не Moscow. Rossia, а не Russia. Я больше скажу - при полном переходе на латиницу, написания по-английски и по-казахски могут отличаться. Но смелости вряд ли хватит указывать "правильное" написание.
Цитата:
abaika95:
Мы же будем поздравлять россиян с годовщиной постройки Москеу а там и годовщина Челяби и Орынбора подтянется))

Если поздравления будут на казахском - никто и слова не скажет, потому как адаптация названий на казахском языке будет именно такой.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:22
#4661
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Цитата:
Victor Yang:
Но это не мешает быть этим языкам одним из государственных в других странах.

Будем говорить до конца
В бывших колониях
Где местное население вырезали либо навязали язык метрополии
Также надо и у нас по твоему?
Цитата:
Victor Yang:
Потому что это единственно верная адаптация названия.

А кто спорит то?
Ну называют они в России Костанай Кустанаем флаг им
У нас Москеу и челяби
Цитата:
Victor Yang:
Если поздравления будут на казахском - никто и слова не скажет, потому как адаптация названий на казахском языке будет именно такой.

Никто слова не скажет если даже на русском поздравят также
Кому важно чье слово?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.08.21 - 15:29
#4662
Комментарий проходит проверку.
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