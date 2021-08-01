Отправлено: - 12:47

maxsaf:

Интересно, а в классах с казахским языком обучения русский язык преподают, или его уже вообще нет там?

alex_60:

сейчас посидел рядом с детской площадкой,

Victor Yang:

Это сигнал властям - если многие считают русский вторым государственным, может стоит его таковым сделать?

Цитата:Да преподаютКак в русских школах-казахскийЦитата:Ещё пару раз так посидишь и на тебя охоту объявятСидит он на детей пялится среди бела дняЦитата:Опять вопросЗачем?Что у русского языка своего государства нет?))Вроде есть там все на русском общаютьсяТак зачем ещё и в соседних странах делать его государственным? Для чего?