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Николай ВОРОНИН: Как это было
Николай ВОРОНИН: Как это было
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42065
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 12:37
30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.
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Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 12:37
Цитата:
По большому счету такой логикой мы официально и новый год должны праздновать либо 1 сентября либо 22 марта
Раньше же так было))
Цитата:
Конституция была ещё в основном старая союзная
Она непонравилась много кому в СНГ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Танками разогнал парламент ради своей новой конституции
Цитата:
Тут уже вспоминается второй демократический президент РФ
Который ввел новую конституцию и обновился))
Тоесть он посмотрел на других и решил чем он хуже?))
Цитата:
Даааа тотаталитаризм вокруг
Даже писать нельзя ничего
Завтра за автором воронок приедет значит
Цитата:
Судя по тому сколько в городе пивных ресторанов и точек открылось
Конституция работает))
По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.
По большому счету такой логикой мы официально и новый год должны праздновать либо 1 сентября либо 22 марта
Раньше же так было))
Цитата:
По этой Конституции президент был подотчетен Верховному Совету. Депутаты могли в любой момент вызвать президента и потребовать отчета за те или иные его действия. Это не понравилось Нурсултану Назарбаеву.
Конституция была ещё в основном старая союзная
Она непонравилась много кому в СНГ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Танками разогнал парламент ради своей новой конституции
Цитата:
Таким образом, Конституция 1995 года после всех поправок дала ничем не ограниченные права одному человеку
Тут уже вспоминается второй демократический президент РФ
Который ввел новую конституцию и обновился))
Тоесть он посмотрел на других и решил чем он хуже?))
Цитата:
Слова «свобода», «справедливость», к сожалению, остаются только словами.
Даааа тотаталитаризм вокруг
Даже писать нельзя ничего
Завтра за автором воронок приедет значит
Цитата:
Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня
Судя по тому сколько в городе пивных ресторанов и точек открылось
Конституция работает))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 41
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 14:32
Цитата:
А причем тут СНГ и РФ если в статье речь про Казахстан?
abaika95:Конституция была ещё в основном старая союзная
Она непонравилась много кому в СНГ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Танками разогнал парламент ради своей новой конституции
Она непонравилась много кому в СНГ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Танками разогнал парламент ради своей новой конституции
А причем тут СНГ и РФ если в статье речь про Казахстан?
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 14:41
Цитата:
А РФ и РК не входили тогда в СНГ?
И да я пример просто привел
В России президент 160 человек положил на улицах Москвы ради новой конституции по которой парламент терял часть своих прав
А у нас до этого не дошло
Демократия и тоталитаризм в ярком виде))
Odin_iz_Teh:
А причем тут СНГ и РФ если в статье речь про Казахстан?
А причем тут СНГ и РФ если в статье речь про Казахстан?
А РФ и РК не входили тогда в СНГ?
И да я пример просто привел
В России президент 160 человек положил на улицах Москвы ради новой конституции по которой парламент терял часть своих прав
А у нас до этого не дошло
Демократия и тоталитаризм в ярком виде))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2480
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 14:54
Цитата:
Цитата:
Бесконечно втыкая в свои посты в качестве примера Россию, ты чего добиваешься?
Поднять Казахстан до уровня РФ или опустить её до уровня Казахстана?
Потуги напрасны. Забыл что такое Россия?
Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation. Жозе Мануэл Баррозу
(португальский и общеевропейский государственный и политический деятель. Наш современник. Не все же на Западе тупые!)
ПЕРЕВОД для модеров:"Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
[Исправлено: таноми52, 01.08.2021 - 14:57]
abaika95:
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Цитата:
abaika95:
Тут уже вспоминается второй демократический президент РФ
Тут уже вспоминается второй демократический президент РФ
Бесконечно втыкая в свои посты в качестве примера Россию, ты чего добиваешься?
Поднять Казахстан до уровня РФ или опустить её до уровня Казахстана?
Потуги напрасны. Забыл что такое Россия?
Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation. Жозе Мануэл Баррозу
(португальский и общеевропейский государственный и политический деятель. Наш современник. Не все же на Западе тупые!)
ПЕРЕВОД для модеров:"Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
[Исправлено: таноми52, 01.08.2021 - 14:57]
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 15:14
Цитата:
Чтобы был пример для тех кто Россию тут обожествляет
Только и всего
Если тебе не нравится такие примеры можешь глаза зажмурить
Цитата:
Уровень бюрократии и воровства ?
Тут да
РФ не сможет спустится до нашего уровня
И нам лучше не подыматься до уровня РФ
Недогоним по масштабам)
Цитата:
Да Россия это континент
Как африка
Огромная северная Африка обьедененная в федерацию
Тут Байден недавно высказался что опасно теперь россию загонять в угол в нынешнем бедственном положении
У России кроме ядерного оружия и нефти ничего нет
И этого надо боятся всем))
таноми52:
Бесконечно втыкая в свои посты в качестве примера Россию, ты чего добиваешься?
Бесконечно втыкая в свои посты в качестве примера Россию, ты чего добиваешься?
Чтобы был пример для тех кто Россию тут обожествляет
Только и всего
Если тебе не нравится такие примеры можешь глаза зажмурить
Цитата:
таноми52:
Поднять Казахстан до уровня РФ или опустить её до уровня Казахстана?
Поднять Казахстан до уровня РФ или опустить её до уровня Казахстана?
Уровень бюрократии и воровства ?
Тут да
РФ не сможет спустится до нашего уровня
И нам лучше не подыматься до уровня РФ
Недогоним по масштабам)
Цитата:
таноми52:
Забыл что такое Россия? Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation. Жозе Мануэл Баррозу (португальский и общеевропейский государственный и политический деятель. Наш современник. Не все же на Западе тупые!) ПЕРЕВОД для модеров:"Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
Забыл что такое Россия? Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation. Жозе Мануэл Баррозу (португальский и общеевропейский государственный и политический деятель. Наш современник. Не все же на Западе тупые!) ПЕРЕВОД для модеров:"Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
Да Россия это континент
Как африка
Огромная северная Африка обьедененная в федерацию
Тут Байден недавно высказался что опасно теперь россию загонять в угол в нынешнем бедственном положении
У России кроме ядерного оружия и нефти ничего нет
И этого надо боятся всем))
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