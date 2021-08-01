Отправлено: - 12:37

По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.

По этой Конституции президент был подотчетен Верховному Совету. Депутаты могли в любой момент вызвать президента и потребовать отчета за те или иные его действия. Это не понравилось Нурсултану Назарбаеву.

Таким образом, Конституция 1995 года после всех поправок дала ничем не ограниченные права одному человеку

Слова «свобода», «справедливость», к сожалению, остаются только словами.

Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня

Цитата:По большому счету такой логикой мы официально и новый год должны праздновать либо 1 сентября либо 22 мартаРаньше же так было))Цитата:Конституция была ещё в основном старая союзнаяОна непонравилась много кому в СНГНо больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФТанками разогнал парламент ради своей новой конституцииЦитата:Тут уже вспоминается второй демократический президент РФКоторый ввел новую конституцию и обновился))Тоесть он посмотрел на других и решил чем он хуже?))Цитата:Даааа тотаталитаризм вокругДаже писать нельзя ничегоЗавтра за автором воронок приедет значитЦитата:Судя по тому сколько в городе пивных ресторанов и точек открылосьКонституция работает))