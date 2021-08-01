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≡ Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42065
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объяснил причину недопуска стадиона «Тобола» к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 13:18
#1
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Цитата:
В нашей стране только два стадиона соответствуют III категории: в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим казахстанские команды «Тобол», «Шахтер» и «Астана», участвующие в третьем отборочном раунде Лиги конференций, домашние матчи будут вынуждены проводить на столичном стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.

Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
45
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Отправлено: 01.08.21 - 13:25
#2
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Это не его речь :lol: Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).
Это стандартный ответ, отписка одного из его пресс-секретарей, который половину текста взял из интернета.

[Исправлено: Erden81, 01.08.2021 - 13:26]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22306
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 13:38
#3
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А зачем, капремонт, делали в 2016 году?... :-o
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
45
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 14:37
#4
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Цитата:
abaika95:
Ну и хватит
Расстояния не большие
Могут и в Астане пару матчей провести


Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Re: Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона...
Отправлено: 01.08.21 - 14:51
#5
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Цитата:
Erden81:
Архимед не умеет так стройно изъясняться на русском, без казахоязычных оборотов (глагол ставит в конце и пр.).

А оно ему надо?
Цитата:
Erden81:
Чушь! Футбол для болельщиков, а не ради галочки о проведении

Болельщики могут и в Астану съездить на матч
С них не убудет
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