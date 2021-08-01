Отправлено: - 13:18

В нашей стране только два стадиона соответствуют III категории: в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим казахстанские команды «Тобол», «Шахтер» и «Астана», участвующие в третьем отборочном раунде Лиги конференций, домашние матчи будут вынуждены проводить на столичном стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.

Цитата:Ну и хватитРасстояния не большиеМогут и в Астане пару матчей провести