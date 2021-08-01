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Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
Аким Костанайской области: «Затраты на доведение стадиона «Тобола» до III категории будут равнозначны строительству нового»
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