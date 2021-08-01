Прогноз на 5 дней
ясно+32°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • З, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Как это было
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42065
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 12:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Re: Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 12:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По большому счету мы должны праздновать его 28 января. Именно в этот день в 1993 году независимый Казахстан принял свою первую Конституцию.

По большому счету такой логикой мы официально и новый год должны праздновать либо 1 сентября либо 22 марта
Раньше же так было))
Цитата:
По этой Конституции президент был подотчетен Верховному Совету. Депутаты могли в любой момент вызвать президента и потребовать отчета за те или иные его действия. Это не понравилось Нурсултану Назарбаеву.

Конституция была ещё в основном старая союзная
Она непонравилась много кому в СНГ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Танками разогнал парламент ради своей новой конституции
Цитата:
Таким образом, Конституция 1995 года после всех поправок дала ничем не ограниченные права одному человеку

Тут уже вспоминается второй демократический президент РФ
Который ввел новую конституцию и обновился))
Тоесть он посмотрел на других и решил чем он хуже?))
Цитата:
Слова «свобода», «справедливость», к сожалению, остаются только словами.

Даааа тотаталитаризм вокруг
Даже писать нельзя ничего
Завтра за автором воронок приедет значит
Цитата:
Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня

Судя по тому сколько в городе пивных ресторанов и точек открылось
Конституция работает))
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
41
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 14:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:Конституция была ещё в основном старая союзная
Она непонравилась много кому в СНГ
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ
Танками разогнал парламент ради своей новой конституции

А причем тут СНГ и РФ если в статье речь про Казахстан?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 14:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Odin_iz_Teh:
А причем тут СНГ и РФ если в статье речь про Казахстан?

А РФ и РК не входили тогда в СНГ?
И да я пример просто привел
В России президент 160 человек положил на улицах Москвы ради новой конституции по которой парламент терял часть своих прав
А у нас до этого не дошло
Демократия и тоталитаризм в ярком виде))
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2480
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 14:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но больше всех возмутился такой конституцией первый демократический президент РФ



Цитата:
abaika95:
Тут уже вспоминается второй демократический президент РФ


Бесконечно втыкая в свои посты в качестве примера Россию, ты чего добиваешься?
Поднять Казахстан до уровня РФ или опустить её до уровня Казахстана?
Потуги напрасны. Забыл что такое Россия?
Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation. Жозе Мануэл Баррозу
(португальский и общеевропейский государственный и политический деятель. Наш современник. Не все же на Западе тупые!)
ПЕРЕВОД для модеров:"Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".

[Исправлено: таноми52, 01.08.2021 - 14:57]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8856
Николай ВОРОНИН: Как это было
Отправлено: 01.08.21 - 15:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бесконечно втыкая в свои посты в качестве примера Россию, ты чего добиваешься?

Чтобы был пример для тех кто Россию тут обожествляет
Только и всего
Если тебе не нравится такие примеры можешь глаза зажмурить
Цитата:
таноми52:
Поднять Казахстан до уровня РФ или опустить её до уровня Казахстана?

Уровень бюрократии и воровства ?
Тут да
РФ не сможет спустится до нашего уровня
И нам лучше не подыматься до уровня РФ
Недогоним по масштабам)
Цитата:
таноми52:
Забыл что такое Россия? Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation. Жозе Мануэл Баррозу (португальский и общеевропейский государственный и политический деятель. Наш современник. Не все же на Западе тупые!) ПЕРЕВОД для модеров:"Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".

Да Россия это континент
Как африка
Огромная северная Африка обьедененная в федерацию
Тут Байден недавно высказался что опасно теперь россию загонять в угол в нынешнем бедственном положении
У России кроме ядерного оружия и нефти ничего нет
И этого надо боятся всем))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS